Le robot LineRanger : une solution innovante d'inspection de lignes sous tension







Hydro-Québec annonce une nouvelle étape dans le développement de robots d'inspection de lignes électriques avec le dévoilement du LineRanger, un prototype fonctionnel de sa nouvelle plateforme robotique. Le robot, développé par l'Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ) à Varennes, est une nouvelle solution technologique d'inspection efficace de faisceaux de conducteurs sur des lignes de transport à haute tension.

Environ la moitié du réseau de transport d'Hydro-Québec est constitué de lignes de faisceaux de conducteurs. Ce type de ligne est par ailleurs largement utilisé dans le monde entier. Les faisceaux de conducteurs constituent un défi particulier pour les robots. Un mécanisme intégré révolutionnaire aide le LineRanger à franchir rapidement et facilement ces obstacles et permet une inspection plus rapide et plus simple de ce type de ligne. « Sa facilité d'utilisation par les équipes sur le terrain rend le LineRanger absolument unique. Pas besoin d'équipe spécialisée. », a expliqué Serge Montambault, responsable de l'expertise et de la robotique d'inspection et de maintenance robotique chez Hydro-Québec. Le LineRanger dispose d'une interface conviviale et peut facilement être installé sur une ligne, ce qui en fait une solution idéale pour une implémentation à grande échelle.

En définitive, le LineRanger sera en mesure d'inspecter environ 20 km de ligne par jour sans interférer avec le transport d'électricité, puisqu'il peut fonctionner sur des lignes sous tension.

