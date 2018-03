Fonds conjoncturel de développement - Québec octroie 50 000 $ au Centre BANG pour la promotion du projet Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean







SAGUENAY, QC, le 1er mars 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce qu'il accorde une aide financière de 50 000 $ au Centre BANG pour assurer la promotion du projet Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean auprès des entreprises et des travailleurs autonomes de la région. Cette somme provient du Fonds conjoncturel de développement (FCD) administré par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT).

C'est le député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, monsieur Serge Simard, qui en a fait l'annonce au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, monsieur Martin Coiteux.

Initiative qui découle des travaux du comité mis en place à la suite du Sommet économique régional Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce projet consiste à mobiliser les organisations, les entreprises et les travailleurs autonomes de la région afin de faciliter le partage des expertises et des équipements au sein d'un même réseau.

L'aide financière accordée contribuera aux efforts déployés par le Centre BANG pour l'implantation du projet, dont le coût total est évalué à 100 000 $.

Citations :

« Le projet de Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean est audacieux et novateur. Il a pour objectif de briser la façon traditionnelle de travailler et de placer la collaboration au centre des initiatives de développement économique. Ce projet est en lien direct avec le Sommet économique de 2015 et répond à des recommandations du rapport du groupe Numérique. L'appui de notre gouvernement vise à reconnaître le bien-fondé de cette démarche et à soutenir l'effort d'éducation sur ces nouvelles pratiques du 21e siècle. »

Serge Simard, député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je me réjouis que le gouvernement du Québec participe à la réalisation de cette vision collective qui mobilisera les intervenants du numérique de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'aide financière gouvernementale accordée aujourd'hui permettra la réalisation d'un projet innovateur sur les plans économique, social, technologique et culturel. Elle témoigne également de notre volonté à améliorer la qualité de vie des citoyens et à encourager des initiatives locales et régionales. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

Faits saillants :

Le FCD vise à soutenir des initiatives qui contribuent notamment au développement économique, social, culturel, touristique, environnemental et technologique.

En 2016-2017, ce programme a permis d'investir un peu plus de 3 millions

de dollars dans différents projets sur le territoire québécois.

