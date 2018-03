Dollarama dévoilera ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2018







MONTRÉAL, le 1er mars 2018 /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) dévoilera, le jeudi 29 mars 2018 à 7h (HE), les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 28 janvier 2018.

La direction tiendra une conférence téléphonique le jour même afin de discuter des résultats. Les investisseurs et analystes financiers sont invités à poser des questions lors de la conférence téléphonique. Les médias pourront participer à titre d'auditeurs seulement.

Détails : Le jeudi 29 mars 2018 à 10h30 (HE)





Numéro à composer : 514 392-1478 ou 866 223-7781





Rediffusion de la conférence téléphonique (disponible jusqu'au 29 avril 2018) 514 861-2272 ou 800 408-3053 Code d'accès 2684236#

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers. Nos 1 135 magasins au pays offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Nos produits de qualité sont vendus soit individuellement, soit en lots, à des prix fixes d'au plus 4,00 $.

www.dollarama.com

