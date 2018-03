Konica Minolta nommée meilleur revendeur de PaperCut au Canada







MISSISSAUGA, Ontario, 01 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) est fière d'annoncer aujourd'hui qu'elle a été officiellement reconnue Partenaire de l'année d'ACDI. Chef de file en distribution du logiciel PaperCut en Amérique du Nord, ACDI a choisi Konica Minolta en raison de ses niveaux de croissance constants, de son engagement à offrir la meilleure expérience à l'utilisateur final, de sa judicieuse stratégie de mise en marché et de ses hauts niveaux de satisfaction de la clientèle.



« Nous sommes ravis d'être le Partenaire de l'année d'ACDI, indique Norm Bussolaro, directeur principal du marketing chez Konica Minolta. Nous tenons à notre partenariat avec ACDI et nous avons fait beaucoup de progrès cette année pour redoubler nos efforts. Nous sommes honorés de représenter ACDI et sa solution phare, PaperCutMC. Nous sommes heureux de continuer à représenter ACDI, dans le respect des exigences les plus élevées. »

Konica Minolta travaille depuis toujours en étroite collaboration avec ACDI pour garantir une adoption réussie de ses solutions.

« Nous sommes ravis d'offrir cet honneur à Konica Minolta. En combinant nos services professionnels avec son engagement en matière de service à la clientèle et de solutions logicielles, nous avons pu grandement améliorer l'expérience des clients, explique Josh Lane, président d'ACDI. Pas étonnant qu'elle décroche le statut de meilleur revendeur de PaperCut au Canada. Ce prix ne fait que renforcer notre partenariat et notre collaboration continue. »

« Konica Minolta a eu une année remarquable et ACDI est fière de la nommer Partenaire canadien de l'année, signale Mark Hart, directeur du développement des affaires chez ACDI. La volonté de Konica Minolta d'être un chef de file en vente de solutions est manifeste dans toute l'entreprise et nous sommes très fiers de notre partenariat de longue date. Nous espérons qu'ensemble nous fixerons la barre encore plus haute en 2018. »

Konica Minolta entend continuer de travailler avec ACDI pour offrir les meilleurs services de soutien de solutions dans sa catégorie.

Au sujet d'ACDI

ACDI est l'un des plus importants centres de solutions autorisés (CSA) de PaperCut et le plus grand distributeur de PaperCut en Amérique du Nord. L'entreprise est la fière lauréate du prix « PaperCut Pinnacle Award » 2017, remis au CSA qui démontre le meilleur esprit d'équipe et de camaraderie dans ses opérations. ACDI a aussi reçu en 2016 et 2017 le « Frank Award » dans la catégorie du meilleur fournisseur de logiciels et de services, un prix décerné par The Cannata Report, une publication importante du domaine. Voilà deux raisons parmi tant d'autres qui expliquent pourquoi les entreprises de l'industrie de l'imagerie choisissent ACDI comme partenaire de confiance. Pour en savoir plus, communiquez avec Access Control Devices Incorporated à l'adresse 403 North Main Street, Benton (Arkansas) 72015, ou par téléphone (1 800 990-2234), sur le Web (www.acd-inc.com) ou par courriel (info@acd-inc.com). Aimez notre page Facebook au www.facebook.com/acdinc, suivez-nous sur Twitter (@ACDI) et regardez nos vidéos au http://www.youtube.com/ACDIVideos.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demainMC (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques, et qui optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI, IT Weapons, offre divers services de stratégie et de soutien de TI ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue 11 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions par Brand Keys. Konica Minolta, Inc. figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une cinquième année consécutive. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA).

Personne-ressource pour les médias

Rebekah Fougere, vice-présidente, Services aux clients

Think2Grow Marketing pour Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée

647 987-2127

rebekah.fougere@think2grow.com





Communiqué envoyé le 1 mars 2018 à 16:33 et diffusé par :