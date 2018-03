La 4e Conférence annuelle du Réseau Québec-3D au prochain Salon de la technologie de fabrication de Montréal







MONTRÉAL, 1 mars 2018 /CNW Telbec/ - Produisant le Salon de la technologie de fabrication de Montréal (STFM) depuis plus de 30 ans, SME s'associe cette année au Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) pour organiser conjointement la 4e Conférence annuelle du Réseau Québec?3D (RQ3D). En effet, cette conférence se tiendra pour la première fois dans le cadre de la conférence sur la fabrication avancée du STFM (14 au 16 mai 2018) et aura lieu le 16 mai à la Place Bonaventure à Montréal. Cette conférence annuelle du RQ3D est dédiée aux avancées de la fabrication additive et est organisée depuis trois ans par le CRIQ, PRIMA Québec, Canada Makes et le Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique au Québec (CRITM).

« Nous sommes emballés par cette initiative », a déclaré madame Julie Pike, directrice des événements canadiens chez SME. « Le Québec est un chef de file de la fabrication de pointe. Grâce à la mise en commun de notre conférence sur la fabrication avancée et de celle du RQ3D lors du STFM, nous offrirons encore plus de connaissances, de ressources et de solutions novatrices aux manufacturiers québécois. »

Le STFM est un salon bisannuel qui attire plus de 4?500 dirigeants, experts et professionnels de l'industrie de la fabrication venus pour échanger et réseauter avec plus de 300 entreprises exposantes. L'événement met en vedette les dernières avancées en matière de machines?outils, d'outillage, de travail des métaux et d'applications de fabrication de pointe, y compris les solutions de fabrication additive, d'automatisation et de robotique. Cette année, le STFM lance son propre programme de conférences dédiées aux thèmes de la fabrication de pointe, dont les transformations numériques du secteur manufacturier et les avancées technologiques de la robotique.

« Le CRIQ est heureux de s'associer au STFM pour la tenue de la 4e Conférence annuelle du Réseau Québec?3D. Notre partenariat permettra de mieux servir l'industrie manufacturière québécoise et d'offrir aux entreprises un événement de calibre international », a affirmé monsieur Denis Hardy, président-directeur général du Centre de recherche industrielle du Québec.

À propos de SME

SME met en relation tous ceux qui sont passionnés par la fabrication d'objets pouvant améliorer notre monde. En tant qu'organisation à but non lucratif, SME sert les professionnels, les entreprises, les éducateurs, les instances gouvernementales et les communautés dans l'ensemble du spectre du secteur manufacturier depuis plus de 80 ans. À travers ses activités stratégiques (événements, couverture médiatique, adhésion, formation et développement) et sa Fondation pour l'éducation, SME se consacre à l'avancement de la fabrication en valorisant les connaissances et les compétences nécessaires à l'industrie. Pour en apprendre davantage, suivez SME sur Twitter (@SME_MFG) ou sur Facebook (facebook.com/SMEmfg).

À propos du CRIQ

Le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) a pour mission de contribuer à la compétitivité des secteurs industriels québécois en soutenant l'innovation en entreprise. À cette fin, le CRIQ fournit aux entreprises l'information, l'expertise et les services afin qu'elles excellent dans le développement de produits distinctifs, à haute valeur ajoutée et répondant aux exigences des marchés; qu'elles s'approprient de nouvelles technologies et façons de faire pour accroître leur productivité, se positionner par rapport à une concurrence mondiale et innover en matière d'écoefficacité, tant pour leurs produits que pour leurs procédés.

Pour atteindre ses objectifs, le CRIQ et ses 220 employés contribuent à la mobilisation des organisations sectorielles et institutionnelles et créent des partenariats pour améliorer l'offre de services aux entreprises en matière d'innovation. www.criq.qc.ca

À propos du Réseau Québec-3D

Lancé en octobre 2014 par une association entre le CRIQ, le Pôle recherche innovation matériaux avancés (PRIMA Québec) et le Consortium de recherche et d'innovation en transformation métallique (CRITM), le Réseau Québec?3D a pour objectif de permettre au Québec de devenir un chef de file dans ce secteur en pleine effervescence. Pour ce faire, il rassemble des acteurs de toute la chaîne de valeur de la fabrication additive, soit des manufacturiers des secteurs intéressés par cette technologie; des fournisseurs et distributeurs de technologies et de matières pour la fabrication additive; et des intervenants de la recherche industrielle, universitaire et collégiale. Depuis 2016, il s'est allié avec Canada Makes pour l'organisation d'activités conjointes de partage de connaissances en fabrication additive et l'assistance aux entreprises québécoises pour le financement de travaux de recherche et développement.

