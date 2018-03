Ideal Protein lance une nouvelle ligne de boissons édulcorées au stévia







GATINEAU, QC, le 1er mars 2018 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Ideal Protein a procédé au lancement officiel d'une nouvelle ligne de préparations pour boissons édulcorées au stévia.

Choisi en accord avec l'objectif d'Ideal Protein de fournir continuellement des aliments à base de protéines de qualité, l'édulcorant naturel sans calorie a été choisi pour élargir la gamme de boissons plus saines et disponibles en plusieurs saveurs pour les personnes qui suivent les phases de perte de poids ou de maintien du protocole Ideal Protein.

Les préparations pour boissons faciles à préparer avec l'ajout de l'édulcorant stévia, sont :

À propos d'Ideal Protein

Le protocole Ideal Protein est conçu et développé médicalement et conformément aux lignes directrices fondées sur des preuves pour la gestion de la perte de poids à long terme. L'approche est un protocole en quatre phases qui comprend deux éléments clés : une période de stabilisation de 12 mois et une éducation sur un style de vie plus sain pour aider à maintenir des résultats durables. Il comprend un encadrement individuel continu, des outils d'orientation personnalisés sur le style de vie, l'accès à des ressources éducatives, inspirantes et interactives, et un plan axé sur les résultats afin de maintenir des résultats sains à long terme. Le protocole aborde la cause profonde du syndrome métabolique, la surproduction d'insuline, en limitant la consommation de sucres et de glucides, obtenant des résultats optimaux en diminuant l'apport des lipides, tout en maintenant un apport protéique suffisant pour préserver la masse musculaire. Notre protocole est disponible auprès des fournisseurs de soins de santé autorisés, des centres et cliniques Ideal Protein, et des conseillers formés à cet effet.

