CO2 Solutions annonce les résultats du deuxième trimestre 2018

QUÉBEC, le 1 mars 2018 /CNW Telbec/ - CO 2 Solutions Inc. (the "Corporation" or "CO 2 Solutions") (TSXV: CST) a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour la période de trois mois close le 31 décembre 2017. Les états financiers détaillés et le rapport de gestion de la Société seront déposés et disponibles au w ww.sedar.com .

Faits marquants pour la période de trois mois close le 31 décembre 2017 et pour la période subséquente

Information sur le projet de Saint-Félicien

Le projet de Saint-Félicien se déroule selon l'échéancier et le budget prévus. L'ingénierie et les commandes de matériel à long délai d'approvisionnement ont été complétées et la Société participe actuellement à des négociations avec des entrepreneurs pour octroyer la partie construction du projet. La construction de l'usine de capture du CO 2 de Saint-Félicien devrait se compléter d'ici octobre 2018.

Information sur le projet VCQ

La Société dirige le projet de démonstration de capture et d'utilisation du CO 2 le plus complet au monde, Valorisation Carbone Québec (« VCQ »). Les objectifs du projet, qui a débuté en février 2017, sont de développer et de faire la démonstration de solutions complètes et commercialement viables pour la capture et l'utilisation du CO 2 dans plusieurs applications tout en réduisant les gaz à effet de serre (GES). Le financement pour le projet provient d'une subvention de 15 M$ du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec ainsi que de contributions additionnelles en nature provenant d'autres partenaires privés, y compris la Société.

De plus, le 11 octobre 2017, la Société a annoncé que Groupe Conseil Carbone inc. (GCC), experts dans le domaine des stratégies et de la consultation pour la réduction des GES, a été nommé comme partenaire du projet pour mesurer et valider l'impact qu'auront les technologies de capture et d'utilisation du carbone qui seront testées dans le cadre du projet VCQ sur les émissions de GES. À ce titre, CCG sera l'autorité compétente qui confirmera la quantité de CO 2 atténuée par la technologie de capture du CO 2 de la Société et les différentes technologies d'utilisation de ses partenaires.

Actuellement, le projet VCQ, qui se déroule comme prévu, dépasse les attentes initiales. L'unité de capture de CO 2 de 10 tonnes par jour de la Société a été mise en service sur le site de Chimie ParaChem à Montréal Est en août 2017 et, à l'exception des temps d'arrêt pour mettre en oeuvre des mises à jour, opère depuis sans interruption. Chimie ParaChem est une société en commandite détenue conjointement par Suncor Énergie inc. (51 %) et la Société Investissement Québec (49 %).

CO 2 Solutions obtient le prix Feuille d'Or

Le 16 octobre 2017, BIOTECanada a annoncé que CO 2 Solutions a mérité le prix Feuille d'Or pour Compagnie émergente de l'année, reconnaissant le leadership et la contribution de CO 2 Solutions dans le domaine de la biotechnologie dans la mesure où la technologie de la Société peut aider à réduire l'impact environnemental de la fabrication traditionnelle et des procédés industriels dans l'agriculture, la foresterie et la production de produits chimiques.

CO 2 Solutions annonce des partenariats pour le concours Carbon XPrize de NRG COSIA

Le 12 octobre 2017, la Société a annoncé que Hago Energetics Inc., de Ventura, Californie et Breathe Applied Sciences Private Limited, de Bangalore, Inde font équipe séparément avec CO 2 Solutions pour le concours Carbon XPrize de NRG COSIA.

Le 1 décembre 2017, la Société a annoncé que TerraCOH, une entreprise privée située à Minneapolis au Minnesota, devient aussi un nouveau partenaire pour le concours Carbon XPrize de NRG COSIA.

À ce jour, la Société cumule huit participations au concours Carbon XPrize de NRG COSIA, dont deux individuelles et six partenariats.

Contribution financière de Développement économique Canada

Le 5 décembre 2017, la Société a annoncé qu'elle a reçu un engagement de 2 M$ de Développement économique Canada pour les régions de Québec (DEC) pour la réalisation de son premier projet commercial à Saint-Félicien. Le soutien de DEC a été accordé sous forme d'une contribution financière remboursable de 2 M$, dans le cadre du Programme de développement économique du Québec de DEC. En vertu de l'entente de contribution, CO 2 Solutions appliquera ces fonds au développement continu de son projet de Saint-Félicien et sera tenue de rembourser la contribution en 60 paiements mensuels, le premier versement étant dû 36 mois après la date d'achèvement du projet, prévue au printemps 2019.

Placement public de débentures convertibles

Le 22 décembre 2017, la Société a annoncé la clôture d'un placement public. Dans le cadre de la clôture du placement, la Société a émis 1?500 unités au prix de 1?000 $ l'unité, pour un produit brut total de 1.5 M$. Chaque unité se compose d'une débenture non garantie convertible à 8% d'un capital de 1?000 $ et 8?333 bons de souscription d'actions ordinaires de la Société. Chaque débenture sera convertible au gré du porteur, à tout moment avant la fermeture des bureaux le dixième jour ouvrable qui précède immédiatement le 20 décembre 2020.

Sommaire des résultats financiers pour les périodes de trois mois et de six mois closes le 31 décembre 2017

Produits

La Société a enregistré des produits de 0,02 M$, pour la période de trois mois et la période de six mois closes le 31 décembre 2017et aucun revenu pour les mêmes périodes en 2016. Ces revenus sont en lien avec l'étude d'ingénierie préliminaire pour évaluer la faisabilité d'appliquer sa technologie de capture du carbone dans un projet de capture du CO 2 de 32 tonnes par jour, comme annoncé le 7 septembre 2017. Les fonds reçus sous forme de subvention ou d'entente de contribution signées avec des organismes gouvernementaux fédéraux ou provinciaux ne sont pas traités comme des revenus. Plutôt, ces montants sont comptabilisés comme déductions des dépenses de recherche et de développement au cours de la période à laquelle la contribution est réclamée et comptabilisée (voir Frais de recherche et de développement ci-dessous).

Frais de recherche et de développement

Les frais de recherche et de développement, avant les crédits d'impôt et l'aide publique, ont augmenté de 1,49 M$ à 1,97 M$ pour la période de trois mois close le 31 décembre 2017, comparativement à 0,48 M$ pour la même période en 2016. Les augmentations au cours de la période de trois mois comparativement à l'année précédente reflètent l'augmentation importante des travaux en lien avec les projets VCQ et SaintFélicien et la conclusion du projet ecoÉnergie en décembre 2016. Ces dépenses varieront selon la phase de développement et le niveau d'activité des projets en cours de la Société.

Pour la période de six mois close le 31 décembre 2017, les frais de recherche et de développement, avant les crédits d'impôt et l'aide publique, ont augmenté de 4,51 M$ à 5,59 M$ comparativement à 1,08 M$ pour la même période l'année dernière. Comme c'était le cas ci-dessus, l'augmentation reflète un plus haut volume d'activités en recherche et en développement en lien avec les projets VCQ et Saint-Félicien ainsi que la conclusion du projet ecoÉnergie en décembre 2016.

Les crédits d'impôts du Québec en recherche et en développement accumulés au cours du trimestre étaient de 0,02 M$ et de 0,04 M$ respectivement pour la période de six mois close le 31 décembre 2017.

Frais généraux et administratifs

Les frais généraux et administratifs totalisaient 0,74 M$ pour la période de trois mois close le 31 décembre 2017, comparativement à 0,75 M$ pour la même période en 2016, représentant une diminution de 0,01 M$. Cette augmentation nette est principalement liée à une augmentation des frais liés à la rémunération (salaires en espèces et avantages sociaux et rémunération fondée sur des actions) de 0,12 M$, une diminution de 0,01 M$ des honoraires professionnels principalement en lien avec les frais professionnels et juridiques associés aux relations publiques, aux relations avec les investisseurs, aux communications et à l'administration générale compensés par une augmentation de 0,03 M$ des frais de déplacement et des frais généraux de bureau, et une diminution de 0,15 M$ hors trésorerie des frais d'amortissement des brevets relatifs à la réduction de la valeur de certains brevets.

Les frais généraux et administratifs totalisaient 1,18 M$ pour la période de six mois close le 31 décembre 2017, comparativement à 1,21 M$ pour la même période en 2016. Cette diminution nette de 0,03 M$ est principalement liée à une augmentation nette des dépenses liées à la rémunération (salaires en espèces et avantages sociaux et rémunération fondée sur des actions) de 0,17 M$, une diminution hors trésorerie de 0,14 M$ en amortissement des brevets en lien avec la réduction de la valeur de certains brevets, soit une diminution de 0,10 M$ des honoraires professionnels liés principalement à des frais juridiques et professionnels associés aux relations publiques, relations avec les investisseurs et communications et à l'administration générale, une diminution des frais de déplacement pour les six premiers mois de 0,05 M$, une augmentation de l'aide publique pour les frais de gestion administrative de 0,01 M$, et une augmentation des frais généraux de bureau (loyer, électricité et autres) de 0,01 M$.

Perte globale pour le trimestre

La Société a enregistré une perte de 1,10 M$, ou 0,01 $ par action, pour la période de trois mois close le 31 décembre 2017, soit une diminution de 0,26 M$ de la perte de 1,35 M$, ou 0,01 $ par action, pour la même période en 2016. Aucun facteur important, autre que ceux décrits ci-dessus, n'a contribué à la variation de la perte pour les périodes. Pour la période de six mois close le 31 décembre 2017, la Société a enregistré une perte de 1,84 M$, ou 0,01 $ par action, soit une diminution de 0,91 M$ de la perte de 2,75 M$, soit 0,02 $ par action, pour la même période en 2016. Aucun facteur important, autre que ceux décrits ci-dessus, n'a contribué à la variation de la perte pour la période de trois mois ou les périodes de six mois.

Liquidités et situation financière

Au 31 décembre 2017, la Société disposait d'un solde de trésorerie et de placements à court terme de 2,10 M$ et un fonds de roulement négatif (l'actif moins le passif) de 3,63 M$.

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés pour les périodes de six mois closes le 31 décembre 2017 et 2016, les notes y afférentes, le rapport de gestion pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017, et les renseignements supplémentaires concernant la Société, sont disponibles sur SEDAR au www.sedar.com.

À propos de CO 2 Solutions

CO 2 Solutions est une société canadienne innovatrice dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes. Elle travaille activement au développement et à la commercialisation d'une technologie pour les sources stationnaires de pollution au carbone. La technologie de CO 2 Solutions réduit les coûts associés à la capture, séquestration et réutilisation du carbone (CSRC) pour en faire un outil viable de réduction du CO 2 et permettre à l'industrie d'en tirer de nouveaux produits rentables. CO 2 Solutions a bâti un vaste portefeuille de brevets liés à l'utilisation de l'anhydrase carbonique pour la capture postcombustion efficace du dioxyde de carbone au moyen de solvants aqueux à faible énergie. Pour plus de renseignements sur l'entreprise, consultez le site www.co2solutions.com.

Énoncés prévisionnels de CO 2 Solutions

Certains énoncés dans ce communiqué peuvent être de nature prévisionnelle. Ces énoncés font référence à des évènements futurs y compris des énoncés portant sur le projet de Saint-Félicien, les résultats potentiels découlant de l'étude d'ingénierie préliminaire dans l'industrie métallurgique, le concours XPRIZE de NRG COSIA et le projet VCQ de la Société et leur évolution, la transformation de la Société d'une entreprise de développement à un opérateur commercial et sa progression, ainsi que la capacité de la Société à combler ses besoins en fonds de roulement. Ces énoncés reflètent les hypothèses et attentes actuels de la direction. Des facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des énoncés prévisionnels inclus, sans se limiter à, la capacité de la Société à combler ses besoins en fonds de roulement, des incertitudes d'ordre générale et économiques, des événements par des tiers et des conditions défavorables du marché et d'autres risques énoncés dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à ces énoncés prévisionnels. CO 2 Solutions ne s'engage d'aucune façon à actualiser ou réviser tout énoncé prévisionnel, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou autrement, sauf en fonction des exigences prévues par la loi à cet égard.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

