L'érable illumine la ville et célèbre le savoir-faire de ses artisans

LONGUEUIL, QC, le 1er mars 2018 /CNW Telbec/ - Fier partenaire officiel de MONTRÉAL EN LUMIÈRE, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) a rendu un vibrant hommage au savoir-faire des artisans, chefs et producteurs qui partagent cette passion pour l'érable du Québec, ce joyau de l'agriculture québécoise. Réunis à la Maison du Festival pour un dîner gourmand animé par l'épicurien Sébastien Benoît, animateur télé et radio, influenceurs, journalistes et invités de marque ont pu apprécier les qualités culinaires inédites de l'érable lors de la dégustation d'un menu gastronomique mettant en valeur les quatre nouvelles classes de sirop d'érable.

« Je lève mon chapeau aux acéricultrices et acériculteurs du Québec qui travaillent sans relâche, avec passion et détermination afin d'offrir des produits d'érable pur à 100 % innovants et de grande qualité aux consommateurs d'ici et d'ailleurs », a lancé d'entrée de jeu Serge Beaulieu, président de la FPAQ. « Ce savoir-faire sans pareil est souvent transmis de génération en génération avec le même souci de préserver la pureté et l'unicité du sirop d'érable, ce qui en fait l'ingrédient secret de tant de recettes originales et surprenantes. C'est avec une grande fierté que nous célébrons les artisans de l'érable en cette période de l'année qui annonce l'arrivée tant attendue du temps des sucres. »

L'événement L'érable illumine la ville a été l'occasion d'expliquer les qualités exceptionnelles de l'érable et la nouvelle classification du sirop d'érable que peu de consommateurs connaissent. En effet, bien peu de personnes savent que lors de l'évaluation du produit, la classe de couleur est déterminée notamment par la transmission de la lumière au travers le sirop d'érable. Au cours de la saison des sucres, la couleur et la saveur du sirop d'érable varient de façon naturelle, ce qui permet d'offrir aux amateurs de ce trésor national quatre classes distinctes : le Doré au goût délicat, l'Ambré au goût riche, le Foncé au goût robuste et le Très foncé au goût prononcé. De plus, puisqu'il s'agit d'un produit issu de la nature, le sirop d'érable pur à 100 %, peu importe sa classe, dans une portion de 60 ml, contient naturellement de petites quantités de minéraux et de vitamines en plus d'être une source d'énergie unique.

« Chez les Québécois, la sève qui fait vivre nos érables fait aussi battre nos coeurs », poursuit Nathalie Langlois, directrice, promotion, innovation et développement des marchés de la FPAQ. « L'érable a tant à offrir qu'il mérite d'être redécouvert. C'est un produit unique qui fait appel à notre créativité et qui nous incite sans cesse à le réinventer en cuisine. Faire un partenariat avec un événement aussi unique que MONTRÉAL EN LUMIÈRE coule de source. C'est pourquoi nous sommes très heureux de mettre en lumière la polyvalence de l'érable et nos Ambassadeurs culinaires de l'érable nommés en 2018. Ils sont des chefs, pâtissiers, chocolatiers, et boulangers passionnés par les produits d'érable représentant ainsi un monde d'innovation culinaire. »

Félicitations aux Ambassadeurs culinaires de l'érable

La FPAQ a profité de l'événement pour annoncer la nomination de neuf experts culinaires qui se sont élevés au rang d'Ambassadeurs culinaires de l'érable : Helena Loureiro, chef des réputés restaurants Portus 360 et Helena; Yves Lévesque, chef propriétaire de la maison Dansereau Traiteur; Jean-Claude Chartrand, chef propriétaire du restaurant L'Orée du Bois; Martin Falardeau, boulanger propriétaire de La Meunerie Urbaine; Stéphanie Labelle, chef pâtissière, propriétaire de la pâtisserie Rhubarbe; Arnaud Marchand, chef et copropriétaire de Chez Boulay - bistro boréal; Olivier Perret, chef exécutif du restaurant Renoir au Sofitel Montréal; Nancy Samson, chocolatière et propriétaire de la Chocolaterie Samson; et Raphaël Vézina, copropriétaire et chef de cuisine du Groupe Laurie Raphaël.

Un dîner gastronomique aux couleurs des quatre classes de sirop d'érable !

Le dîner gastronomique a été conçu par Helena Loureiro et exécuté par Yves Lévesque, tous les deux Ambassadeurs culinaires de l'érable. Au menu, les invités se sont régalés avec :

une entrée en 4 temps : salade d'asperges aux amandes rôties accompagnée d'une vinaigrette à l'érable doré, sucré-salé de sardines fraîches marinées, carpaccio de pieuvre pochée à l'eau d'érable, et pétoncle poêlé au beurre d'érable.

un plat principal 4 en 1 - clin d'oeil aux quatre classes de sirop d'érable utilisées dans l'élaboration de cette assiette - mettant en vedette du filet de veau laqué à l'érable très foncé, accompagné d'une purée de pois verts, d'une courge spaghetti à la menthe, et des rapinis sautés à l'ail.

un dessert déconstruit, mais construit sur une table proposant des mignardises en cascade de quatuor d'érable.

« L'érable est tout simplement un produit incroyable, évocateur de tant de plaisirs et d'émotions », conclut Sébastien Benoît, animateur de l'événement. « La douceur exquise de l'érable cache de multiples dimensions : une tradition, des souvenirs, mais aussi des saveurs étonnantes que l'on découvre au fil de créations culinaires qui rivalisent d'inventivité. »

Pour de plus amples renseignements, visitez notre nouveau site internet incroyableerable.ca, joignez-vous à notre communauté Facebook, Twitter et Instagram (@erableduquebec) et alimentez la conversation avec les mots-clic #incroyableerable et #erableduquebec.

À propos de la FPAQ et de la marque Érable du Québec

Fondée en 1966, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) a pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts économiques, sociaux et moraux de 7?300 entreprises acéricoles québécoises, en plus de déployer des initiatives assurant la mise en marché collective des produits issus des 43 millions d'entailles que compte le Québec. Grâce à la qualité du travail de ces acériculteurs, le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et 90 % de la production de sirop d'érable au Canada. Ensemble, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse contribuent à 10 % de la production canadienne. La FPAQ est fière de valoriser la marque de référence Érable du Québec en plus de coordonner les efforts de promotion et de valorisation des produits d'érable du Canada à l'international au nom de l'industrie canadienne de l'érable. À ce titre, la FPAQ oriente et anime le Réseau international de recherches et d'innovation sur l'érable.

