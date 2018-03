Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Tourisme hivernal - Le gouvernement du Québec accorde 3 M$ à l'entreprise Les Sommets de la Vallée pour bonifier le tourisme hivernal dans la région des Laurentides







SAINT-SAUVEUR, QC, le 1er mars 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'attribuer une aide financière de 3 millions de dollars à l'entreprise Les Sommets de la Vallée pour appuyer le développement touristique du Sommet Saint-Sauveur. Cette initiative totalise des investissements de plus de 16 millions de dollars dans la région des Laurentides.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet.

L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 1 ? Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal du ministère du Tourisme.

Citations :

« Le Québec bénéficie d'une position géographique avantageuse lui permettant d'offrir une expérience variée et unique en hiver. La Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal vise à faire du Québec une destination de choix pour les visiteurs d'ici et de l'international. Le projet annoncé aujourd'hui est en lien direct avec cet objectif. Grâce entre autres au prolongement de la saison de ski, le Sommet Saint-Sauveur pourra accueillir des groupes de skieurs d'élite nord-américains, dont des groupes québécois et ontariens, en début de saison pour les périodes d'entraînement. Cette perspective est prometteuse puisqu'un accroissement du nombre de visiteurs signifie une augmentation des recettes touristiques. Je suis heureuse de soutenir les initiatives qui participent à la prospérité économique du Québec et à sa notoriété. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le Sommet Saint-Sauveur se démarque de la concurrence par son offre d'activités multiples proposée toute l'année, ce qui est un avantage certain pour attirer une plus grande clientèle et maintenir ainsi les emplois dans la région. De plus, ce projet de développement permettra la création d'emplois, ce qui est une excellente nouvelle pour la population locale. Cette initiative structurante et prometteuse, dont je suis fière, dynamisera l'économie régionale en plus de consolider la réputation de la région des Laurentides en tant que destination de choix pour les visiteurs d'ici et d'ailleurs. »

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous accueillons l'annonce de ce projet d'investissement majeur réalisé par une entreprise qui contribue grandement à l'activité économique de la région. En effet, Les Sommets offrent aux amateurs de sports de glisse un domaine skiable de grande envergure, dont fait partie le Sommet Saint-Sauveur, qui propose tout autant d'activités quatre saisons. Nous remercions le ministère du Tourisme pour son soutien à ce projet, lequel permettra d'attirer dans notre belle région un plus grand nombre de touristes. Félicitations à l'équipe des Sommets pour son dynamisme et sa contribution à l'expérience touristique des Laurentides! »

François Peloquin, président de Tourisme Laurentides

Faits saillants :

Le projet des Sommets de la Vallée consiste à moderniser le système d'enneigement, à agrandir et à réaménager le pavillon principal, de même qu'à implanter un parc hivernal thématique multiactivité. Ce parc sera greffé aux glissades sur tube et inclura des sentiers de raquette, de ski de fond et de patinage, ainsi que des tyroliennes et des châteaux forts. Le projet consiste aussi à implanter trois yourtes et à remplacer les télésièges de la remontée mécanique principale (dotée de télésièges pour quatre personnes) par des télésièges pour six personnes.

Fondée en 1972 sous le nom de Mont Saint-Sauveur, l'entreprise Les Sommets de la Vallée exploite cinq monts dans la vallée de Saint-Sauveur , soit les monts Saint-Sauveur , Olympia , Gabriel et Morin-Heights , ainsi que le mont Edelweiss, en Outaouais. En plus des sports de glisse, elle propose des activités diversifiées toute l'année, telles qu'un parc aquatique thématique, des manèges en montagne et un minigolf. Sa mission est d'offrir des produits et des services récréatifs exaltants, toujours dans le but de bonifier l'expérience de la clientèle.

L'entreprise est membre de l'Association des stations de ski du Québec et est reconnue comme un leader dans le domaine des activités hivernales au Québec. Au cours de la saison 2016-2017, elle a accueilli 405 269 visiteurs, une augmentation de 22 % par rapport à la saison 2015-2016.

Les investissements du gouvernement du Québec permettront, entre autres, de stimuler la création d'emplois et entraîneront une augmentation de visiteurs ainsi qu'un accroissement des dépenses touristiques dans la région.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal vise à faire du Québec l'une des principales destinations touristiques hivernales en misant sur le développement d'une offre d'activités variée permettant aux visiteurs de vivre une expérience totale en hiver.

