Assemblée publique annuelle de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec - Une année sous le sceau de la croissance, de la vision et de l'ambition

QUÉBEC, le 1er mars 2018 /CNW Telbec/ - Une augmentation du nombre de vols passant de 350 à plus de 420 vols par semaine, et ce malgré des travaux sur la piste d'atterrissage principale, un trafic passager en hausse de 3,4 % pour atteindre un nouveau sommet à 1 670 880 passagers, un projet d'agrandissement livré dans le respect de l'échéancier et des budgets, une situation financière des plus solides : l'année qui vient de se terminer aura été synonyme de croissance, de vision et de fierté pour l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB). À l'issue de l'Assemblée publique annuelle de la société et à la lumière du rapport annuel 2017, le président du conseil d'administration, André Fortin, et le président et chef de la direction, Gaëtan Gagné, tracent un bilan des plus positifs. L'année 2018 s'annonce tout aussi emballante puisqu'American Airlines vient de bonifier ses opérations de plus de 50 % en ajoutant un vol quotidien entre Québec et Philadelphie.

YQB 2018, un projet majeur pour répondre à la croissance

Le 11 décembre 2017, l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec a marqué l'histoire en accueillant ses premiers passagers dans la toute nouvelle aérogare internationale.

« Ce moment historique est la réalisation d'un rêve collectif imaginé il y a près de dix ans. Si nous en célébrons le succès aujourd'hui, c'est grâce à des professionnels et des ouvriers compétents qui avaient tous à coeur de livrer une infrastructure à la hauteur des attentes de nos passagers. Animés par la valeur Le Passager avant tout®, nous avons choisi de nous doter d'infrastructures de calibre mondial pour faire face à la croissance annoncée du trafic aérien et satisfaire ainsi aux besoins des voyageurs d'ici et d'ailleurs », a mentionné M. Gaëtan Gagné, président et chef de la direction de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec.

Un projet réalisé dans le respect du budget et de l'échéancier

Le projet YQB 2018, c'est 277 millions de dollars investis dans une dizaine de projets de construction et de technologie de l'information pour offrir à nos passagers la meilleure expérience qui soit. C'est notamment quatre nouvelles passerelles d'embarquement, des bornes d'enregistrement libre-service, des consignes à bagages automatisées libre-service, des stations de recharge pour les appareils électroniques, des aires de restauration agrandies et une offre alimentaire diversifiée, une boutique hors taxes quatre fois plus grande, des douanes plus pratiques et mieux aménagées, des bornes de dédouanement automatisées libre-service, une salle à bagages de plus grande capacité, plus de carrousels à bagages pour les vols internationaux et des systèmes de communications et d'affichage à la fine pointe de la technologie.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir livré ce projet dans le respect du budget et de l'échéancier. Je tiens à remercier tout particulièrement mon équipe mais aussi les milliers de travailleurs qui ont donné vie à nos ambitions. Vous êtes des gens de talent, de coeur, vous carburez à l'excellence et au dépassement », a souligné M. Gagné.

La première phase des travaux du projet YQB 2018, à savoir la construction de la nouvelle aérogare internationale, est maintenant terminée. Les travaux de la phase 2, qui ont pour objet le réaménagement de l'ancien secteur international, ont débuté en janvier 2018.

Une autre année de croissance

Cette année, ce sont 1 670 880 passagers qui sont passés par YQB, soit une hausse de 3,4 % par rapport à 2016. Ce chiffre est d'autant plus impressionnant, considérant que la piste d'atterrissage principale a été fermée pendant 80 jours pour réfection et que des projets majeurs d'infrastructures ont été réalisés en parallèle. En effet, grâce à la collaboration des transporteurs aériens, environ 55 000 passagers supplémentaires ont franchi nos portes en 2017, par rapport à 2016. Ce sont en moyenne 1 060 passagers de plus par semaine, une hausse inespérée en contexte de construction.

Le trafic intérieur a crû en 2017. Les routes offertes entre YQB et les plaques tournantes de Montréal et de Toronto ont connu un vif succès. En ce qui concerne le trafic international, des liaisons directes ont notamment été offertes vers les aéroports de La Romana, en République dominicaine, et de Roatan, au Honduras. Le 15 juin 2017, la compagnie aérienne WestJet a également bonifié substantiellement son offre en ajoutant jusqu'à 70 vols hebdomadaires au départ et à destination de YQB, faisant passer le nombre total de vols de 350 à 420 par semaine.

Un aéroport de classe mondiale

Depuis une dizaine d'années, YQB aspire à devenir un aéroport de classe mondiale, et c'est maintenant mission accomplie! En effet, le personnel est motivé, minutieux, ouvert aux nouvelles technologies et formé selon les meilleures pratiques de l'industrie dans l'optique d'offrir aux passagers une expérience unique digne des meilleurs aéroports au monde.

YQB a été l'aéroport le plus apprécié en Amérique du Nord en 2010, 2011 et 2013 (dans la catégorie 0-2 millions de passagers) selon l'Airport Service Quality (ASQ) et a figuré dans le peloton de tête les autres années. Autre distinction majeure, les membres de Priority Pass ont désigné le salon VIP comme étant le meilleur en Amérique du Nord en 2015 et 2017 et lui ont décerné la mention « Highly Commended » en 2016.

« Au cours de l'année, plusieurs représentants d'aéroports internationaux (LaGuardia, Marseille, etc.) sont également venus visiter nos installations pour en apprendre davantage sur nos systèmes technologiques de pointe et s'en inspirer pour leurs propres exploitations. Des visites qui illustrent bien que nous jouons dans la cour des grands et que notre expertise est reconnue mondialement » a ajouté M. Gagné.

Les efforts de réduction des gaz à effet de serre (GES) de YQB ont aussi été récompensés par l'obtention du niveau 1 de l'Airport Carbon Accreditation (ACA). L'ACA est un programme mondial de certification en matière de gestion du carbone mis en place par Airport Council International (ACI). Cette certification confirme notre intention ferme de limiter les émissions liées à notre propre consommation d'énergie et de devenir un leader de la lutte contre les changements climatiques dans notre industrie. L'objectif pour 2018 est de diminuer encore plus nos émissions de GES et d'obtenir le niveau 2 en mettant en oeuvre un plan de gestion des émissions atmosphériques dans tous nos services.

YQB a aussi été reconnue sur la scène internationale pour devenir l'hôte de la conférence du milieu aérien et aéroportuaire Routes Americas 2019, la candidature de Québec ayant éclipsé celle de cinq autres villes des Amériques.

Une situation financière solide et une année positive

Aéroport de Québec inc. a affiché un résultat global de 8,3 millions de dollars au cours de l'année 2017. Les produits se sont chiffrés à 61,9 millions de dollars alors que les frais d'exploitation ont atteint 53,3 millions de dollars. En ce qui concerne le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA), il a été de 25,2 M$ en 2017. Tous les bénéfices de YQB sont entièrement réinvestis dans l'entreprise afin de toujours donner plus de services aux passagers.

« Nous sommes très heureux des résultats financiers obtenus par YQB. Mentionnons par ailleurs que nous conservons une approche prudente en matière de gestion des risques tout en cherchant à réinvestir dans nos infrastructures afin d'accroître notre capacité aéroportuaire et ainsi satisfaire à la demande croissante de services aéroportuaires », a mentionné le président du conseil d'administration, M. André Fortin.

Le passager au coeur de nos actions

Placer les passagers au coeur de nos priorités a toujours été notre valeur première à YQB. Ainsi, les agrandissements réalisés ces dernières années avaient notamment pour objectif d'assurer une meilleure offre de destinations au meilleur prix possible. En effet, c'est en créant la capacité d'accueil nécessaire que les compagnies aériennes se font davantage concurrence, ce qui contribue à faire diminuer le prix des billets. À titre d'exemple, la venue cette année d'un nouveau transporteur sur la route Québec-Montréal a fait baisser de 71 % le prix du billet d'avion sur ce segment, et ce, pour le plus grand bénéfice des passagers.

Prochaine étape : Un centre de prédédouanement américain

Annoncée le 10 mars 2016 par le premier ministre Justin Trudeau et le président des États-Unis d'alors, Barack Obama, mais aussi souhaitée par 95 % de la population de la région de Québec (sondage SOM), la mise sur pied prochaine d'un centre de prédédouanement américain à YQB aura un impact important pour la grande région de Québec. Un tel centre engendrera des retombées économiques importantes et réduira le temps de correspondance des passagers aux États-Unis, et ce, tout en ouvrant de nouvelles occasions d'affaires aux transporteurs canadiens et américains. Il contribuera aussi à accroître notre potentiel touristique régional.

Le projet de loi C-23 intitulé Loi relative au pré-contrôle de personnes et de biens au Canada et aux États-Unis a été adopté le 12 décembre 2017. Une nouvelle étape de négociations s'amorce donc avec les diverses parties prenantes pour nous assurer que la population de la grande région de Québec bénéficie du même traitement que les autres régions du Canada actuellement pourvues d'un tel centre.

« Ce projet permettra d'offrir de nouvelles destinations vers les États-Unis, en particulier vers des aéroports qui ne disposent pas d'un centre de contrôle douanier ou dont les services douaniers ne fonctionnent que durant des heures limitées. Les retombées économiques importantes d'un centre de prédédouanement américain toucheront à la fois le monde des affaires et l'industrie touristique en général », a conclu M. Gagné.

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la corporation privée responsable, qui depuis le 1er novembre 2000, assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

LE PASSAGER AVANT TOUT ®

