Après avoir provoqué bon nombre de changements pour une douzaine d'organismes à but non lucratif, la Financière Sun Life réinvite The Give Agency à Toronto.







Les meilleurs esprits stratégiques et cerveaux du marketing de Toronto allieront de nouveau leurs forces pendant quatre jours afin de proposer de nouvelles idées, stratégies et tactiques à des organismes de bienfaisance de la région et du pays.

TORONTO, le 1er mars 2018 /CNW/ - The Give Agency et la Financière Sun Life Inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) se réjouissent d'unir de nouveau leurs forces en vue de lancer l'une des plus grandes agences de création de Toronto ayant pour but d'aider gratuitement les organismes locaux et nationaux de bienfaisance. À la fin du mois, The Give Agency, en collaboration avec la Financière Sun Life et 120 des meilleurs spécialistes du marketing et des communications de Toronto mettront leur expertise de premier ordre au service des organisations de toutes les tailles, quatre jours durant, afin de leur permettre de relever certains de leurs plus grands défis sur le plan du marketing.

Lancée initialement à Halifax en 2016 par les spécialistes en marketing Brian Hickling, Mike Maloney et Chaz Thorne, The Give Agency organise maintenant des événements à Montréal et à Toronto, pour donner aux organismes à but non lucratif locaux les moyens d'agir en leur proposant de nouvelles idées, stratégies et tactiques qui renouvellent les occasions de collecte de fonds, d'engagement et de durabilité. C'est la deuxième année que la Financière Sun Life parraine The Give Agency.

«En deux ans, nos bénévoles ont fourni l'équivalent de plus d'un million de dollars en temps et en expertise à des organismes comme Centraide, Second Harvest et Feed Nova Scotia et les ont aidés à amasser des fonds», affirme Mike Maloney, cofondateur, The Give Agency. «Nous constatons que les gens sont animés d'un fort désir d'offrir leurs talents, et non seulement leur temps, pour créer un monde meilleur. Et c'est exactement la raison d'être de The Give Agency qui se veut un environnement où les activités se déroulent à un rythme rapide pour susciter, en une seule journée, une foule de changements. C'est une approche passionnante, globale, qui permet de changer les choses. Et surtout, c'est une approche amusante.»

Du 26 au 29 mars, The Give Agency canalisera les efforts d'une armée de bénévoles ponctuels en réunissant des spécialistes et des organismes de bienfaisance régionaux dans le cadre d'ateliers de remue-méninges intensifs visant à trouver des douzaines de solutions novatrices à leurs plus grands défis.

«Nous sommes emballés de nous associer de nouveau à The Give Agency et de collaborer aux côtés des meilleurs talents de Toronto dans le but d'appuyer cette cause stimulante», dit Paul Joliat, vice-président adjoint, philanthropie et commandites, Financière Sun Life. «À la Financière Sun Life, nous nous employons à bâtir des collectivités saines et durables. Quelle meilleure façon de le faire que d'offrir notre expertise à des organismes de bienfaisance de la région.»

Appel d'organismes de bienfaisance

The Give Agency accepte actuellement des candidatures d'organismes qui souhaitent travailler avec les meilleurs talents de l'industrie. Les organismes de bienfaisance sont invités à visiter le site www.TheGiveAgency.ca/client pour présenter leur candidature avant le 9 mars 2018. Quatre organismes à but non lucratif seront sélectionnés et chacun d'eux travaillera une journée avec The Give Agency.

Appel de bénévoles

The Give Agency accepte également les candidatures de personnalités des domaines du marketing, de la publicité, des communications et de la stratégie qui sont prêts à donner une journée de leur temps et à collaborer avec d'autres spécialistes de talent afin de changer les choses. Pour présenter votre candidature, veuillez visiter le site www.TheGiveAgency.ca/volunteer.

À propos de The Give Agency

Initialement fondée à Halifax par Brian Hickling, Mike Maloney et Chaz Thorne, The Give Agency est un mouvement social qui offre aux plus grandes personnalités des domaines du marketing, de la publicité, des communications et de la stratégie une façon intéressante de mettre leurs compétences à profit pour le bien de la collectivité. Tirant parti d'une séance intensive de remue-méninges en marketing unique en son genre, l'organisme vise à proposer jusqu'à une centaine d'idées en un jour afin d'aider les organismes à but non lucratif à augmenter leurs revenus, à accroître l'engagement et à améliorer leur durabilité - le tout gratuitement. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.TheGiveAgency.ca.

La Financière Sun Life dans la collectivité

À la Financière Sun Life, nous avons à coeur de bâtir des collectivités saines et durables, et c'est pourquoi nous sommes fiers de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d'Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à notre plateforme Action diabèteMC, et les arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMD. De plus, au Québec, nos initiatives en matière de dons et de commandites sont également axées sur l'économie familiale et l'éducation financière. Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 40 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada. Renseignez-vous sur la Financière Sun Life dans la collectivité.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Renseignements pour les médias :

Mike Maloney

Cofondateur, The Give Agency

Tél. : 902-225-4989

thegiveagencypr@gmail.com

Annie Martin

Conseillère principale, relations publiques, Financière Sun Life

Tél. : 514-904-9757

annie.martin@sunlife.com

