°STELPRO aide à réaliser des économies optimales avec MAESTRO(MC), son tout nouveau thermostat intelligent pour systèmes de chauffage électrique

MONTRÉAL, le 1 mars 2018 /CNW Telbec/ - °STELPRO, le spécialiste en chauffage intégré, s'investit dans le marché de la maison intelligente en lançant MAESTROMC, le thermostat de ligne intelligent conçu pour le chauffage électrique par pièce. Simple et intuitif, MAESTROMC s'ajuste au mode de vie des consommateurs grâce à ses diverses fonctions de géobarrière, de démarrage anticipé, d'activités sur mesure et de groupement des pièces. En plus d'augmenter le confort de la maison de manière personnalisée, MAESTROMC permet aux consommateurs de réduire significativement les dépenses énergétiques et réaliser des économies substantielles sur leur facture d'électricité.

Agissant comme un chef d'orchestre, MAESTROMC contrôle les thermostats de la maison auxquels sont connectés et compatibles tous les appareils de chauffage électrique comme les plinthes, convecteurs et aéroconvecteurs. Le thermostat permet de personnaliser le bien-être des résidents selon leur style de vie, en régularisant la température par pièce et selon leur horaire. Muni d'une fonction unique de géobarrière, le MAESTROMC reconnaît la présence d'un occupant de la propriété à l'intérieur d'un rayon de deux kilomètres, et module la température en fonction des déplacements, maximisant sa consommation d'énergie.

Une gestion du chauffage irréprochable

Ce thermostat intelligent s'adapte aux hivers rigoureux grâce à sa technologie de démarrage anticipé. En accédant aux données d'un service de météo en ligne, MAESTROMC anticipe les besoins et réagit efficacement à la température. Le thermostat intelligent s'adapte selon la température extérieure en devançant ou en retardant l'amorce du chauffage pour atteindre la température désirée à l'heure souhaitée.

« Grâce à notre expertise étendue en matière d'écosystèmes de chauffage et par le lancement du thermostat intelligent MAESTROMC, °STELPRO vient se positionner en tant que leader dans le domaine de la maison intelligente », a souligné Étienne Guay, vice-président, Innovation et développement de produits chez °STELPRO. « Notre solide infrastructure technologique et nos partenaires bien établis dans le domaine de l'internet des objets (IdO), nous permettent de continuer d'offrir aux consommateurs une solution intégrée et une expérience produit améliorée avec le tout nouveau MAESTROMC », a-t-il conclut.

Le coeur de votre écosystème de chauffage

Selon une étude réalisée par une équipe de Polytechnique Montréal, MAESTROMC contribue à réaliser des économies annuelles en électricité allant jusqu'à 25 % comparativement à un thermostat mécanique, ce qui représente en moyenne près de 500 $. De plus, l'application génère des rapports de consommation informant le consommateur du nombre de kilowatts consommés.

Ce tout nouveau thermostat de ligne intelligent est mis en marché pour répondre à la demande croissante de la domotique. Conçu et fabriqué au Québec, MAESTROMC est disponible depuis le 15 janvier 2018 chez les distributeurs électriques du Québec le sera partout au Canada à compter du 15 mars. L'application simple et intuitive MAESTROMC pourra être téléchargée gratuitement dans l'App Store et sur Google Play.

À propos de °STELPRO

°STELPRO offre, depuis 1981, une gamme unique de produits de chauffage, de thermostats, de câbles chauffants et de systèmes CVAC performants et innovateurs, conçus et fabriqués au Québec selon les plus hauts standards de qualité de l'industrie. L'entreprise emploie plus de 450 employés répartis dans deux usines, l'une située à Saint-Bruno-de-Montarville et l'autre, à Grand-Mère. Elle fabrique et vend annuellement plus de 800 000 appareils de chauffage (plinthes, convecteurs et autres), ce qui fait d'elle le chef de file nord-américain de l'industrie du chauffage électrique. Depuis 2014, °STELPRO est lauréate du concours des 50 sociétés les mieux gérées au Canada. Pour en savoir plus : stelpro.com.

