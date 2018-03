Vers une société québécoise plus résiliente aux catastrophes - Le gouvernement du Québec dévoile son plan d'action relatif aux inondations







MONTRÉAL, le 1er mars 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, a dévoilé aujourd'hui le Plan d'action en matière de sécurité civile relatif aux inondations : vers une société québécoise plus résiliente aux catastrophes.

Pour l'occasion, il était accompagné de son adjoint parlementaire et député de Vimont, M. Jean Rousselle, et de l'adjoint parlementaire de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Sainte?Rose, M. Jean Habel.

Se donner les moyens d'améliorer la résilience du Québec

Le déploiement d'envergure que nécessitait la situation historique des inondations du printemps dernier a donné lieu à des bilans, à des réflexions et à des échanges avec les partenaires quant à l'avenir. En s'appuyant sur les expériences vécues, le gouvernement du Québec se devait de mettre en oeuvre de nouvelles façons de travailler avec ses partenaires pour se donner les moyens d'améliorer la résilience du Québec.

Le plan d'action comporte ainsi 24 mesures regroupées sous trois thèmes principaux :

Pour un niveau accru de la mobilisation : un accroissement de la préparation, de la prévention et de la connaissance; Pour un accompagnement personnalisé : une nouvelle approche de la gestion du rétablissement; Pour faire face aux défis actuels et futurs : une évolution des pratiques.

Notons, par ailleurs, que le programme gouvernemental d'aide financière sera simplifié pour, entre autres, être en mesure de rembourser plus rapidement les personnes et les municipalités sinistrées. Cela fera l'objet d'une annonce spécifique au cours des prochaines semaines.

Un investissement immédiat de près de 50 M$ et encore plus à venir

Le ministre a également annoncé aujourd'hui un investissement immédiat de près de 50 M$ répartis ainsi :

20 M$ pour soutenir financièrement les municipalités dans l'élaboration de leur plan de sécurité civile;

20,5 M$ pour actualiser la cartographie des zones inondables avec la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec, la MRC de Maskinongé, la Ville de Gatineau et d'autres municipalités;

et d'autres municipalités; 6,9 M$ pour des travaux de recherche sur les zones inondables par l'organisme Ouranos qui aura notamment le mandat de réaliser des études exhaustives des crues historiques ainsi que des simulations, des scénarios et des analyses climatiques permettant de considérer les incidences des changements climatiques.

De plus, des sommes additionnelles seront réservées au budget 2018-2019 du gouvernement du Québec pour d'autres mesures liées au plan d'action. Le déploiement de plusieurs actions pourra donc débuter ce printemps.

Citations :

« Il faut avoir l'humilité de reconnaître les choses comme elles sont, mais plus important encore, il faut avoir le leadership nécessaire pour mettre en oeuvre les changements qui s'imposent. C'est ce que propose le plan d'action déposé aujourd'hui. Le gouvernement du Québec souhaite accroître le niveau de préparation en amont et propose une nouvelle approche notamment pour la gestion du rétablissement. La sécurité civile doit reposer sur un partage clair des responsabilités entre les citoyens, les entreprises, les municipalités et le gouvernement du Québec. Le ministère de la Sécurité publique doit assumer un leadership fort et renforcer ses partenariats avec les parties concernées. Ce plan d'action représente donc un pas important pour améliorer notre résilience aux risques d'inondations, lesquels pourraient par ailleurs être plus importants dans le futur en raison des changements climatiques ».

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« À l'automne dernier, j'ai reçu le mandat de piloter l'organisation de la rencontre du 19 décembre visant à dresser le bilan national des événements liés aux inondations historiques du printemps 2017 ainsi qu'à proposer des pistes d'action pour le futur. J'ai rencontré des acteurs du milieu municipal, des organisations en sécurité civile et des personnes sinistrées afin de réfléchir sur les manières d'améliorer la résilience du Québec aux risques d'inondations. Toutes ces réflexions ont été prises en compte et ont permis de jeter les bases du plan d'action que nous dévoilons aujourd'hui. »

Jean Rouselle, député de Vimont et adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique

« Nous vivons dans un contexte où les changements climatiques rendent les événements extrêmes, comme les inondations, plus fréquents. C'est pourquoi nous devons en faire plus afin d'être encore mieux préparés. Les investissements annoncés aujourd'hui, notamment pour l'actualisation de la cartographie des zones inondables, constituent un pas important en ce sens. Pour gérer les risques relatifs à l'eau, nous devons impérativement travailler de concert en adoptant une vision convergente et ce plan d'action en est un bel exemple. Nous devons planifier l'avenir autrement pour faire en sorte que moins de personnes et de biens soient exposés aux risques. Ainsi, nous pourrons assurer la sécurité des familles du Québec. »

Jean Habel, député de Sainte-Rose et adjoint parlementaire de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants :

Les inondations du printemps 2017 ont touché plus de 5 300 résidences réparties dans 291 municipalités, et ce, dans 15 régions du Québec. Elles ont également forcé l'évacuation de plus de 4 000 personnes ainsi que la fermeture de plusieurs routes.

Une journée d'échanges s'est tenue le 19 décembre dernier afin de faire le bilan des inondations du printemps dernier et de réfléchir à des pistes d'amélioration pour l'avenir. Des personnes sinistrées, des maires, des préfets, des organisations en sécurité civile ainsi que différents ministères y ont participé.

Le 16 février dernier, M. Jean Rousselle a tenu une rencontre de consultations avec des partenaires municipaux, des partenaires en sécurité civile et des personnes sinistrées sur le plan d'action pour améliorer la résilience du Québec aux risques d'inondations.

Traitement des dossiers des inondations printanières 2017 :

Plus de 6 090 demandes de réclamation ont été reçues pour les inondations du printemps dernier.

À ce jour, près de 135 M$ ont été versés aux sinistrés et près de 9 000 avances ont été effectuées.

Plus de 80 % des personnes sinistrées ont reçu entre 75 % et 90 % de l'aide financière pour effectuer leurs travaux.

À titre comparatif, le ministère de la Sécurité publique reçoit environ quelques centaines de demandes de réclamation d'aide financière par année.

En 2015-2016, plus de 28 M$ ont été versés à des sinistrés et, en 2016-2017, un peu plus de 20 M$ l'ont été.

