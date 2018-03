DreamHack Montréal 2018 : le Stade olympique accueillera le plus grand rassemblement de sports électroniques au Canada, du 7 au 9 septembre 2018







MONTRÉAL, le 1er mars 2018 /CNW Telbec/ - Après deux années couronnées de succès pour le festival DreamHack Montréal, l'édition 2018 déménage au Stade olympique afin de répondre à la demande grandissante des adeptes de sports électroniques.

Ainsi, du vendredi 7 au dimanche 9 septembre 2018, DreamHack Montéal, le plus grand rassemblement de sports électroniques au Canada, se tiendra dans l'emblématique amphithéâtre de l'avenue Pierre-De Coubertin, hôte des Jeux olympiques de 1976. Ce déménagement permettra à l'équipe de DreamHack de soutenir la popularité croissante du sport et des jeux électroniques au pays, en plus de présenter du nouveau contenu pour les 10 000 visiteurs attendus.

Pour Simon Marin, président de DreamHack Canada, « le Stade olympique est l'endroit idéal pour la tenue de notre édition 2018. Il nous offre plus d'espace et plus de flexibilité, ajoutant ainsi de nouvelles activités au festival, le tout, dans un lieu internationalement reconnu. Cet emplacement de choix nous permettra également de rejoindre un plus grand public afin de démocratiser les sports électroniques au Canada ».

« Nous sommes bien évidemment très heureux d'accueillir DreamHack Montréal », affirme pour sa part Johanne Thibodeau, directrice, Développement, événements et service à la clientèle corporative au Parc olympique. « Ce genre d'événement grand public fait partie des nouvelles tendances événementielles que nos installations souhaitent accueillir dans le futur. Ce sera une première dans l'histoire du Parc olympique, de tenir un festival majeur du monde du sport électronique, qui illustre bien la grande polyvalence du Stade », poursuit-elle.

Un événement bonifié

Pour son édition 2018, DreamHack Montréal présentera une multitude de compétitions internationales de sports électroniques, un espace comprenant plus d'une vingtaine d'exposants de l'industrie du jeu électronique, ainsi qu'une immense zone de réseau local de type Amenez votre propre ordinateur (LAN Party BYOC) pouvant accueillir jusqu'à 1 500 joueurs. De nouvelles zones, dont les détails seront dévoilés sous peu, seront également offertes aux visiteurs.

De nombreux tournois

Cette année, DreamHack Montréal 2018 présentera plus d'une dizaine de tournois, dont plus de la moitié seront ouverts au public, notamment :





Starcraft 2 - WCS Montreal 2018

DreamHack Open

Street Fighter V - Premier event

Brawlhalla

Super Smash Bros. Melee

Super Smash Bros. pour Wii U

Tournois BYOC

Missharvey ambassadrice de DreamHack Montréal

Enfin, DreamHack Canada, organisateur de l'édition montréalaise, tient à souligner la venue de la joueuse professionnelle de sport électronique Stéphanie « missharvey » Harvey, quintuple championne de Counter-Strike, qui agira une à titre d'ambassadrice pour l'événement. « Je suis vraiment très heureuse d'être la porte-parole de cette édition! Ça me fait énormément plaisir de promouvoir un événement esports au Québec et j'espère vous y retrouver en septembre pour la première fois au Stade olympique! », a-t-elle voulu souligner.

Les billets seront mis en vente dès le mercredi 7 mars sur le site Web de TicketPro.

À propos de DreamHack

DreamHack est le plus grand festival numérique au monde, un lieu de rencontre pour les joueurs, avec des événements majeurs organisés chaque année en Europe et en Amérique du Nord. Fondé en 1994, le coeur de DreamHack a toujours été les LAN Party où les participants apportent leur ordinateur de la maison et s'installent pendant trois jours. Les festivals DreamHack se sont développés organiquement au fil du temps, devenant une plateforme pour les esports, la culture du net et du jeu, les compétitions intellectuelles et créatives, la musique, les conférences d'experts, les créateurs de contenu, DreamExpo et bien d'autres.

DreamHack est également une société de production, créant du contenu axé sur les événements de jeu, d'esports, de musique et d'aréna, à la fois pour les réseaux traditionnels de télévision et pour les plateformes numériques. En 2017, DreamHack a accueilli plus de 250 000 visiteurs à ses événements en direct et ses émissions d'esports en ligne ont reçu plus de 375 millions de vues. Plus d'informations sont disponibles sur dreamhack.com. DreamHack fait partie du groupe international de divertissement numérique MTG. Plus d'informations sur mtg.com.

À propos du Parc olympique

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux olympiques d'été de 1976, et pour accueillir les Expos de Montréal, qui y ont séjourné pendant 27 ans. Depuis son inauguration, il a accueilli plus de cent millions de visiteurs.

Le Stade olympique, avec ses 56 000 sièges, est le seul endroit au Québec pouvant recevoir plus de 20 000 personnes lors de grands rassemblements intérieurs.

Son quadrilatère, en considérant ses installations et sa centaine de partenaires sur le site, est fréquenté par quatre millions de visiteurs chaque année. Générateur de plus de 2 500 emplois et symbole international de Montréal, le Parc olympique est un important moteur de développement économique et touristique.

Quarante et un ans après sa construction, le Parc olympique s'inscrit comme un ensemble architectural arborant une valeur patrimoniale indéniable, notamment d'un point de vue historique, emblématique, architectural, et urbain.

