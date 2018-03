Postes Canada donne au printemps un parfum de lotus







L'émission florale annuelle représente une vivace prisée par les jardiniers et les futurs mariés

OTTAWA, le 1er mars 2018 /CNW/ - Postes Canada guérira de nouveau les Canadiens de leur lassitude hivernale grâce à son émission florale annuelle. Cette année, les timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur misent sur des vivaces aquatiques, deux variétés de lotus.

Seule espèce indigène de ce continent, le lotus d'Amérique ( Nelumbo lutea ) est paré de pétales d'un jaune crème et a besoin de chaleur et de soleil. Cette variété rare et menacée pousse, à la limite septentrionale, sur les rives des lacs Érié et Sainte-Claire , au sud de l' Ontario . On la trouve également dans les marécages de l'est des États-Unis et jusqu'au Honduras vers le sud.

( ) est paré de pétales d'un jaune crème et a besoin de chaleur et de soleil. Cette variété rare et menacée pousse, à la limite septentrionale, sur les rives des lacs Érié et , au sud de l' . On la trouve également dans les marécages de l'est des États-Unis et jusqu'au vers le sud. Le lotus sacré (Nelumbo nucifera), orné de pétales roses ou blancs, est la fleur nationale de l'Inde et a une signification religieuse très profonde pour les bouddhistes et les hindous. Originaire des milieux tropicaux et chauds de l'Asie et de l'Australie, le lotus sacré est cultivé également en Amérique du Nord et pousse parfois à l'état sauvage.

Choix populaires pour les faire-part et la papeterie de mariage, les vignettes florales sont offertes en carnets de 10 (cinq de chaque motif) ou en rouleaux de 50 (25 de chaque motif). De plus, les collectionneurs peuvent se procurer un bloc-feuillet de deux timbres, ainsi que des bandes de quatre et de dix timbres de rouleau. Un pli Premier Jour officiel est également proposé, mettant en vedette les deux motifs et rehaussé d'un cachet d'oblitération portant la mention « WATERTOWN ON ». Imprimées par Lowe-Martin, les figurines ont été conçues par Parcel Design de Toronto, d'après des aquarelles d'Eunike Nugroho.

Cliquez ici pour voir les images des timbres et le magazine En détail.

SOURCE Postes Canada

Communiqué envoyé le 1 mars 2018 à 10:12 et diffusé par :