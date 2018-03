Une leader réputée en matière de respect de la vie privée et de gestion de l'information se joint à Osler







TORONTO, le 1er mars 2018 /CNW/ - Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l. est heureux d'annoncer que Patricia Kosseim, l'une des leaders à l'échelle nationale en matière de droit relatif au respect de la vie privée, se joint en tant qu'avocate-conseil au groupe de pratique spécialisé en respect de la vie privée et en gestion de l'information du cabinet. Patricia occupera également, aux côtés d'Adam Kardash, chef du groupe de pratique national spécialisé en respect de la vie privée et en gestion de l'information d'Osler, les fonctions de codirectrice de la plateforme de nouvelle génération AccessPrivacy d'Osler, une gamme intégrée de services de consultation, de solutions d'information innovantes ainsi que de leadership éclairé.

Selon Adam Kardash, « les données sont considérées comme un actif commercial crucial pour nos clients de tous les secteurs. Les organisations font face à des risques accrus en matière de protection des renseignements personnels, de cybersécurité, de droit, d'éthique et de réputation. Ces risques sont maintenant au coeur des préoccupations des conseils d'administration, des membres de la haute direction, des conseillers juridiques en entreprise et des décideurs à l'échelle nationale et internationale. Patricia a travaillé dans de nombreux secteurs, industries et territoires, et elle fera profiter tous les membres du groupe de pratique national de sa riche expérience et de son expertise unique. Nous sommes ravis qu'elle se joigne à nous. »

Pendant plus de dix ans, Patricia a travaillé comme avocate générale principale et directrice générale du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP). À ce titre, elle a fourni des conseils stratégiques sur les plans juridique et politique relativement à des questions émergentes liées au respect de la vie privée et a conseillé les parlementaires sur des projets de loi ayant d'importants enjeux relativement à la vie privée; elle a aussi dirigé des initiatives de recherche sur de nouvelles technologies de l'information et fait avancer le droit à la vie privée devant les tribunaux, y compris la Cour suprême du Canada. Avant de travailler au CPVP, Patricia a occupé des postes de haute direction notamment à Génome Canada et aux Instituts de recherche en santé du Canada, après avoir commencé sa carrière au sein d'un autre grand cabinet d'avocats national. Patricia, qui est parfaitement bilingue, travaillera à notre bureau d'Ottawa. Vous pouvez la joindre à pkosseim@osler.com et consulter sa biographie.

À propos du groupe de pratique spécialisé en respect de la vie privée et en gestion de l'information d'Osler

Osler compte la plus grande équipe de professionnels se concentrant exclusivement sur le respect de la vie privée et la gestion de l'information au Canada. Les membres de l'équipe fournissent des conseils portant sur les règlements de plus en plus complexes et le large éventail de questions en matière de gouvernance des données et du respect de la vie privée découlant de la collecte, de l'utilisation, de la divulgation et de la gestion de renseignements personnels.

À propos d'Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Osler est un cabinet d'avocats de premier plan qui n'a qu'un objectif : répondre aux besoins de votre entreprise. Que ce soit à Toronto, Montréal, Calgary, Ottawa, Vancouver ou New York, nous conseillons nos clients canadiens, américains et internationaux sur une vaste gamme de questions juridiques nationales et transfrontalières. Notre approche « intégrée » fondée sur la collaboration tire profit de l'expertise de plus de 400 avocats pour apporter des solutions juridiques pratiques axées sur les besoins de votre entreprise. C'est le droit à l'oeuvre.

