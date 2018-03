Suitsupply, lançant sa campagne SS18, célèbre l'amour gay sur sa plateforme mondiale







NEW YORK, 1er mars 2018 /CNW/ - La marque mondiale de tailleurs pour hommes a lancé sa campagne SS18 mettant l'accent sur l'amour gay, l'attraction lumineuse entre deux hommes. Bien que célébrés dans de nombreuses régions du monde, la fierté et l'amour sont généralement exclus de la publicité grand public. En vitrine dans près de 100 magasins, à travers 22 pays, la campagne SS18 de Suitsupply mettra les relations gaies au premier plan, saluées en la personne d'un monsieur « de tous les jours ».

Suitsupply s'est taillé une solide réputation en combinant des tissus de luxe haut de gamme, un savoir-faire d'expert et une expérience confection en magasin hors pair. La nouvelle collection, disponible en magasin et en ligne, offrant des complets en coton mélangé, des vestes à carreaux audacieux et des blousons d'aviateur légers, introduit également de nouvelles couleurs dans son édition Traveler très convoitée. Conçus spécialement pour les clients en mobilité, les costumes et les chemises Traveler sont confectionnés à partir de tissus de luxe élégants qui ne froisseront pas dans une valise.

EXTRAIT DES ÉCHANGES AVEC FOKKE DE JONG, FONDATEUR ET CHEF DE LA DIRECTION :

Q : Pourquoi maintenant une campagne pour hommes gais ?

R : L'attraction entre les gens est un élément important de la publicité de mode. Une campagne jouant sur l'attraction entre hommes, très pertinente pour notre marque, n'avait que trop tardé.

Q : Où allez-vous mener cette campagne ?

R : Nous allons mener cette campagne en ligne, sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, dans nos magasins et sur les panneaux d'affichage extérieurs.

Q : Pensez-vous que cette campagne porte en elle le risque de nuire aux activités dans les pays où les communautés LGBTQ ne sont pas acceptées ?

R : Oui, nous pensons qu'il existe bien un risque d'impact négatif, surtout dans les pays où nous avons une présence importante et qui sont connus pour leurs points de vue contradictoires à cet égard.

