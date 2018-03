La solution au cancer serait-elle déjà dans nos pharmacies? La Société de recherche sur le cancer lance UpCycle, un programme de financement pour encourager la recherche sur le repositionnement de médicaments







MONTRÉAL, le 1er mars 2018 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que la Société de recherche sur le cancer lance UpCycle, son nouveau programme de financement sur le repositionnement de médicaments, visant à ouvrir une nouvelle voie vers des options thérapeutiques innovantes dans le domaine du cancer. Le repositionnement de médicaments est une approche qui a fait ses preuves dans de nombreux champs thérapeutiques et qui vise à réorienter l'utilisation de médicaments existants vers de nouvelles applications grâce aux progrès de la recherche. La Société souhaite encourager cette approche spécifiquement en oncologie pour permettre de développer plus rapidement et à moindre risque des traitements moins coûteux.

La Société de recherche sur le cancer est la première organisation au Canada cherchant à déployer de façon systématique le potentiel encore inexploité des médicaments existants pour le traitement du cancer. Des quelques 1 500 médicaments déjà approuvés pour traiter de nombreuses maladies humaines, plusieurs se sont révélés capables de réduire le risque de développer un cancer, de stopper la progression des cellules tumorales ou de diminuer les récidives. En savoir plus

« Le repositionnement de médicaments n'est pas nouveau, il existe déjà de nombreuses réussites dans différents champs de recherche, mais je suis convaincu que nous n'avons vu que la pointe de l'iceberg en cancérologie. Nous sommes confiants d'augmenter sensiblement nos chances de déjouer le cancer en investissant dans ce type de recherche » explique Max Fehlmann, président et chef de la direction à la Société de recherche sur le cancer.

Les chercheurs canadiens qui soumettront les projets les plus prometteurs en matière de repositionnement de médicaments auront la chance d'obtenir une subvention de recherche d'un montant pouvant aller jusqu'à 100 000 dollars pour explorer et approfondir leurs hypothèses. Ce financement initial sera octroyé dès l'automne 2018. La Société prévoit également accorder des fonds additionnels au cours des prochaines années afin de faire avancer les projets les plus porteurs d'impact.

À propos de la Société de recherche sur le cancer

Fondée en 1945, la Société de recherche sur le cancer est le premier organisme canadien consacré entièrement au financement de la recherche sur tous les types de cancer. Depuis sa création, la Société a soutenu des milliers de chercheurs qui ont effectué des avancées importantes dans la prévention, le dépistage et le traitement du cancer. Grâce à la générosité de partenaires et donateurs à travers le Canada, la Société a distribué plus de 140 millions $ en subventions de recherche depuis l'an 2000. Pour information : RechercheCancer.ca

