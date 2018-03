La célébration de son 20e anniversaire marque la mi-parcours du Festival Habanos de cette année







Deux décennies de succès marquent une soirée dédiée à un festival qui réunit des amateurs de Habanos de plus de 70 pays

Le festival a accueilli des personnalités de renommée internationale comme Jorge Drexler , Tom Jones , Chucho Valdés ou encore Naomi Campbell

Habanos, S.A. lance le produit hommage au 20[e] anniversaire du festival : le Romeo y Julieta Grand Churchills

Comme le Festival Habanos célèbre son 20e anniversaire, la soirée spéciale marquant la mi-parcours de l'événement est un hommage à son histoire et à son succès.

Le Teatro Martí et le Gran Teatro de la Habana ont accueilli cette soirée.

Les participants ont dégusté des Habanos, notamment le produit hommage au festival, le Romeo y Julieta Grand Churchills (56 x 190 mm), une vitole unique et exclusive pour une série limitée de 450 humidificateurs. Ils ont également pu découvrir le Hoyo de Monterrey Le Hoyo Río Seco (56 x 140 mm), un format qui promet au Le Hoyo Rio Seco un accueil très chaleureux de la part des amateurs de Hoyo de Monterrey.

Cette soirée hommage a été conçue pour célébrer l'anniversaire du festival avec de la musique, de la danse et de l'art, notamment des concerts d'Edesio Alejandro, Carlos Acosta, Litz Alfonso ou encore Alain Pérez. Le Gran Teatro de la Habana a accueilli un cocktail dînatoire qui s'est conclu par un concert de Descemer Bueno.

Pour sa 20e édition, plus 1 200 personnes se sont rendues à La Havane afin de célébrer la culture des Habanos, avec la participation de personnalités et de célébrités (Jorge Drexler, Tom Jones Chucho Valdés, Naomi Campbell, Joseph Fiennes, Jim Belushi ou encore Ara Malikian). Cette année, Orishas prendra en charge la musique lors de la Soirée de gala.

Aujourd'hui, les participants ont bénéficié d'un assemblage spécial de brandys Torres avec deux des Habanos les plus appréciés : Partagás Serie D No 4 et Romeo y Julieta Short Churchills.

Le Festival inclut également le concours international Habano Sommelier. Après la phase préliminaire le 26 février, le 2 mars, les finalistes Darius Namdar du Royaume-Uni et Mabel Duran de Cuba s'affronteront dans la phase finale.

Le 1er Habanos World Challenge évaluera les connaissances et les compétences d'amateurs de Habanos du monde entier. Les deux paires de finalistes sont Raffi Der Garapetian et Alexis Tselepis de Chypre, et Mayli Mostaza et Daylin López de Cuba.

La Soirée de gala aura lieu le 2 mars et sera dédiée à Partagás et son nouveau Línea Maduro. Au programme également de cette soirée : la célébration de la cérémonie des Habanos Awards et la Vente aux enchères d'humidificateurs.

