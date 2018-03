Mars est le mois de la prévention de la fraude - L'Autorité déploie deux campagnes misant sur l'information et la protection







MONTRÉAL, le 1er mars 2018 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers souligne une fois de plus le mois de la prévention de la fraude en menant des actions de sensibilisation auprès du grand public et des professionnels du secteur financier.

« La prévention de la fraude revêt une importance centrale pour notre organisation », a souligné Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité. « De fait, nous consacrons chaque année de multiples efforts à la sensibilisation du grand public aux risques associés à la fraude financière et aux gestes à poser pour s'en prémunir. »

Campagne d'information Mes finances en tête

Du 4 mars au 6 mai, l'Autorité reprendra sa campagne Mes finances en tête dans les grands quotidiens et sur plusieurs stations de radio du Québec. Les thématiques hebdomadaires du mois de mars seront toutes consacrées à la fraude financière : signaux d'une possible fraude, ventes pyramidales d'investissements, fraude visant les personnes aînées et options binaires.

De plus, tout au long du mois de mars, l'Autorité publiera des contenus axés sur la prévention de la fraude sur son site Internet et ses médias sociaux.

Programme de dénonciation

L'Autorité profitera également du mois de mars pour accroître la visibilité de son programme de dénonciation auprès de l'industrie financière et du grand public. Le programme sera ainsi promu notamment dans les médias financiers spécialisés.

« Notre programme de dénonciation a pour objectif d'offrir les meilleures conditions de confidentialité et mesures anti-représailles aux personnes qui détiennent de l'information sur des infractions aux lois et règlements que nous administrons », a rappelé Jean-François Fortin, directeur général du contrôle des marchés à l'Autorité. « L'information qui nous est transmise par les lanceurs d'alerte est recueillie et traitée par une équipe spécialisée, et peut mener dans certains cas à des poursuites devant les tribunaux. »

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

