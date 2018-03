Reitmans (Canada) Limitée annonce son intention de fermer les magasins HYBA et vise à faire croître la marque HYBA dans les magasins Reitmans







MONTRÉAL, le 1er mars 2018 /CNW Telbec/ - Reitmans (Canada) Limitée (la « société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a élaboré un plan qui prévoit la fermeture de ses 17 magasins HYBA d'ici la fin de son exercice en cours, à savoir le 2 février 2019. Les magasins HYBA sont d'anciens magasins Smart Set qui ont été convertis en 2015 en vue de rehausser la présence de la marque HYBA sur le marché. La direction est convaincue du potentiel de croissance à long terme de la marque HYBA et a conclu que la stratégie optimale consiste à continuer à offrir les produits de la marque HYBA partout au Canada dans les 270 magasins de la bannière Reitmans de la société et en ligne sur le site web de Reitmans. Les ventes des magasins HYBA représentent moins de 2 % des ventes annuelles totales de la société. Les coûts associés à la fermeture des magasins HYBA comprennent des radiations d'actifs sans effet sur la trésorerie d'environ 1,5 million de dollars après impôt et une provision pour des baux commerciaux déficitaires d'environ 2,0 millions de dollars après impôt, qui seront reflétées dans les résultats du quatrième trimestre de la société pour l'exercice clos le 3 février 2018. Aucune dépréciation des stocks ni indemnités de départ importantes versées aux membres du personnel ne sont prévues par la société. Le 4 avril 2018, la société annoncera ses résultats pour la période de 53 semaines close le 3 février 2018.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

Reitmans (Canada) Limitée est un important détaillant de mode spécialisé qui emploie plus de 8000 personnes et exploite 640 magasins dans l'ensemble du Canada par l'entremise de ses bannières Reitmans, Addition Elle, Penningtons, RW&CO., Thyme Maternité et Hyba. Reitmans (Canada) Limitée est une société publique inscrite à la Bourse de Toronto (TSX: RET, RET.A). Pour plus d'information, visitez www.reitmanscanadalimitee.com.

À l'exception des déclarations de fait, lesquelles sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué sont prospectives. Toutes les déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent de nombreux risques et incertitudes, connus ou non, dont un nombre important est indépendant de la volonté de la société. Parmi ces risques, citons, notamment : l'incidence de la conjoncture économique en général, la conjoncture générale de l'industrie de vente au détail, la saisonnalité, les conditions météorologiques et les autres risques qui sont inclus dans les documents publics de la société, y compris ceux décrits aux rubriques intitulées « Gestion des risques d'exploitation » et « Gestion des risques financiers » du rapport de gestion annuel de la société. En conséquence, les résultats réels futurs peuvent s'avérer considérablement différents des résultats prévus contenus dans les déclarations prospectives qui reflètent les attentes de la société uniquement en date du présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives sont fondées sur les estimations, les opinions et les hypothèses actuelles de la société, qui reposent sur la perception de la direction à l'égard des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des déclarations concernant les résultats et événements futurs prévus de la société, les liquidités futures et la capacité de la société à mettre en oeuvre avec succès ses initiatives stratégiques ainsi que l'incidence de telles mesures. Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance exagérée à toute déclaration prospective ci-incluse. Ces déclarations traitent seulement de la situation à la date où elles ont été exprimées et la société n'a aucune obligation et nie toute intention de mettre à jour ou de revoir de telles déclarations à la suite d'un quelconque événement, circonstance ou autre, sauf si les lois sur les valeurs mobilières qui s'appliquent l'y obligent.

