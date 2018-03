Tour des Canadiens 3 : une première pelletée de terre marquant un record des ventes







La construction de la phase trois débute dans le Quad Windsor, nouveau quartier effervescent du centre-ville montréalais.

MONTRÉAL, le 1er mars 2018 /CNW Telbec/ - Après une prévente parmi les plus rapides de son histoire, l'équipe composée de Cadillac Fairview, de Canderel et du Club de hockey Canadien amorce officiellement la construction de la Tour des Canadiens 3 (TDC3). Ce nouveau projet résidentiel d'exception, l'un des plus hauts en ville, jouera un rôle important dans le paysage du Quad Windsor et concrétisera la vision d'un quartier à usage mixte énergisé, qui devrait attirer quelque 6?000 nouveaux résidents et 6?500 travailleurs au centre-ville au cours de la prochaine décennie.

Tour des Canadiens 3 - Insuffler un nouveau dynamisme en plein centre-ville

Du pas de leur porte, les résidents de TDC3 auront un accès direct au style de vie du centre-ville, au métro, au RESO, aux trains de banlieue, à la Tour Deloitte et au Centre Bell par une toute nouvelle passerelle piétonne fermée. Ils seront aussi à quelques pas du Réseau express métropolitain, le système de train léger automatisé de 6,3 milliards de dollars récemment annoncé pour l'été 2021.

« Le marché de l'immobilier montréalais poursuit son essor, propulsé notamment par des projets audacieux comme le Quad Windsor et son plus récent ajout, la Tour des Canadiens 3. Quiconque est témoin de l'incroyable cure de jouvence dont profite le centre-ville comprend la valeur et le dynamisme que nous lui insufflons avec Quad Windsor », explique Brian Salpeter, vice-président principal, Développement, Portefeuille de l'Est du Canada de Cadillac Fairview. « Nous amorçons la construction quelques mois seulement après le début des ventes, du jamais vu à Montréal. Nous sommes fiers de pouvoir concrétiser notre vision pour le Quad Windsor et le centre-ville, et nous sommes impatients de poursuivre les prochaines phases de ce quartier époustouflant. »

Selon AltusGroup, fournisseur indépendant de services-conseils en immobilier, c'est au tour de Montréal de battre des records au Canada. Au quatrième trimestre de 2017, 1?571 unités d'habitation avaient déjà trouvé preneur en prévente au centre-ville, comparativement à 544 pour la même période en 2016, soit une augmentation de 190 %. Les condominiums du projet Tour des Canadiens ont été un des moteurs de cette croissance. De plus, une immigration forte combinée à un taux de chômage au plus bas et à un secteur des TI en pleine ébullition poussent encore la demande au-delà de l'offre, si bien que 2018 s'annonce comme une année record pour la vente d'unités à Montréal. Cadillac Fairview investit 2 milliards de dollars dans le Quad Windsor, nouvelle destination incontournable du centre-ville.

Une expérience de réalité virtuelle hors pair

TDC3 révolutionne le monde de la vente immobilière en offrant la possibilité de visiter ses espaces récréatifs en primeur grâce à la réalité virtuelle. Les intéressés pourront notamment se plonger dans un monde virtuel afin d'explorer les espaces récréatifs de la TDC3, comme « Le Club », qui comprend une piscine intérieure d'inspiration méditerranéenne et une terrasse surplombant un tout nouveau parc municipal de plus de 8 000 m2. Le bureau de vente de 930 m2, dont l'inauguration publique se tiendra les 3 et 4 mars, contient aussi deux unités modèles pleine grandeur.

« Nos clients veulent la vie d'hôtel tout en profitant de l'énergie du centre-ville. Avec ses espaces récréatifs uniques, ses aires communes accueillantes et un miniparc non sans rappeler ceux de New York à proximité, nous croyons que la Tour des Canadiens 3 aura tout pour plaire aux résidents les plus exigeants », indique Daniel Peritz, vice-président principal de Canderel. « Nous voulons qu'un acheteur potentiel puisse vivre l'expérience de ces espaces; grâce aux unités modèles et à la visite en réalité virtuelle, il pourra goûter au style de vie qui l'attend à la TDC3. »

Un design intérieur distinctif

Dotée d'une identité propre, la TDC3 se distinguera de ses soeurs par une esthétique intérieure chaleureuse aux accents européens. Chaque unité sera empreinte d'éléments inspirés des grands hôtels chics, une formule qui plaît tant aux grands voyageurs qu'aux irréductibles citadins. Accueillis par un hall sur deux étages reliés par un escalier en spirale, un comptoir de marbre et un foyer somptueux, les résidents comme les visiteurs succomberont au charme de la TDC3.

« Nous avons repris les codes qui ont fait le succès de la TDC2 et les avons poussés un peu plus loin. Les résidents de cette nouvelle tour jouiront, tant chez eux que dans les aires communes, d'une ambiance chaleureuse accentuée par une palette de noisette, de chêne doré et de gris urbain », souligne Karine Bannon, gestionnaire de projet chez CAMDI. « Ces teintes riches, combinées aux espaces intérieurs lumineux et aérés, conféreront un certain charme européen aux unités l'année durant. »

Un hôtel-boutique branché sur le centre-ville

Le café public du rez-de-chaussée, donnant directement sur le miniparc, offre une oasis urbaine qui arrimera la tour à la communauté du centre-ville.

Les installations intérieures de la TDC3 n'auront rien à envier aux meilleurs hôtels du monde : salle d'entraînement à la fine pointe, salle de jeux moderne, salles de réception privées flexibles et skylounge au 55e étage offrant une vue à couper le souffle. Ces aires communes accueillantes encouragent la collaboration et les échanges entre les résidents et favoriseront le développement d'un sentiment d'appartenance au mode de vie TDC3.

Une autre première : douze maisons de ville au coeur de Montréal

Située à l'intersection des rues de la Montagne et Saint-Antoine Ouest, la troisième phase du projet Tour des Canadiens comprendra douze maisons de ville du côté sud de la tour, face au nouveau parc municipal de 8?000 m2. Véritables perles rares, ces résidences incarneront l'essence même du confort urbain. La TDC3 se trouve au coeur de l'action, à proximité des rues Sainte-Catherine et Crescent et de Griffintown, du Vieux-Montréal et du Vieux Port. Ses 565 nouvelles unités sont offertes en plusieurs configurations : une chambre, une chambre et un salon, deux chambres, deux chambres et un salon et trois chambres, sans oublier les penthouses.

À partir de 358?990 $ pour une unité à une chambre, jusqu'à 1,87 M$ pour un penthouse.

Avec ses soeurs TDC1 et TDC2, la TDC3 est le seul projet offrant les avantages d'un accès exclusif aux Canadiens de Montréal. Les intéressés peuvent prendre rendez-vous en ligne à tourdescanadiens.com ou se rendre au bureau de vente les 3 et 4 mars entre 12 h et 17 h pour un aperçu exclusif.

