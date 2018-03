Fiera Capital accroît sa présence en Asie avec l'acquisition de Clearwater Capital Partners







Cette transaction vient compléter la gamme existante de stratégies de placement privé alternatives

MONTRÉAL et HONG KONG, le 1er mars 2018 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « société ») (TSX: FSZ), a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente définitive visant l'acquisition de Clearwater Capital Partners, LLC (« Clearwater »), une société de placements asiatique de premier plan spécialisée en crédit et situations spéciales. Établie à Hong Kong, Clearwater est un gestionnaire d'actifs privé détenu par les employés comptant 1,4 milliard de dollars américains en actifs sous gestion. Les actifs de Clearwater seront ajoutés à la division des stratégies de placement privé alternatives de Fiera Capital, venant ainsi compléter la gamme actuelle de stratégies de placement privé alternatives de la société. Par l'intermédiaire de ses équipes et de ses bureaux en Asie-Pacifique, Clearwater apportera également une vaste expérience des placements et une présence effective dans la région.

Selon Vincent Duhamel, président et chef de l'exploitation globale de Fiera Capital : « La transaction permet à Fiera Capital d'apposer son empreinte en Asie-Pacifique et lui offre une rare porte d'entrée sur le marché asiatique du crédit privé. En combinant la vaste expérience de Clearwater en ce qui touche les placements en Asie aux capacités de distribution mondiale de Fiera Capital, nous améliorons notre disposition à répondre à la demande croissante des clients pour une gamme complète de stratégies d'investissement de crédit et de situations spéciales. »

John Valentini, vice-président exécutif, chef de la direction financière globale et président des stratégies de placement privé alternatives de Fiera Capital a ajouté : « À titre de société de premier plan en matière de crédit et de situations spéciales, Clearwater se joint à Fiera Capital avec une équipe de direction solide dont la culture reflète la nôtre, et qui renforcera l'effectif existant de la division des stratégies de placement privé alternatives et fournira une plate-forme établie pour stimuler la croissance d'une gamme améliorée de stratégies de placement sur les marchés privés et favoriser la distribution de celles-ci aux clients. Avec ses 16 années de solides rendements, l'équipe de Clearwater est bien établie dans l'industrie du crédit en Asie, qui représente aujourd'hui 50 000 milliards de dollars américains en occasions de placement. »

Clearwater exerce ses activités à partir de cinq bureaux répartis en Asie-Pacifique et aux États-Unis (à Hong Kong, à Singapour, à Séoul, à Mumbai et dans le Connecticut) et se spécialise dans trois stratégies principales de placement dans des titres de créance privés : les prêts directs, le crédit fragilisé et en difficulté, et les situations spéciales. Depuis sa création en 2001, Clearwater a effectué plus de 352 placements d'une valeur totale de 5,1 milliards de dollars américains et touché 5,8 milliards de dollars américains dans le cadre de 315 opérations entièrement réalisées (valeur estimative au 31 décembre 2017). Robert Petty et Amit Gupta continueront de diriger Clearwater en tant que co-chefs de la direction et co-chefs des placements.

Robert Petty et Amit Gupta, cofondateurs de Clearwater Capital Partners se sont dit : « Très heureux d'entamer ce nouveau chapitre. » Ils ajoutent : « Notre partenariat avec Fiera Capital nous permet de tirer parti de la force d'un réseau mondial afin de continuer de produire des rendements exceptionnels et de fidéliser et de former les meilleurs talents de notre secteur. Nous sommes fiers de choisir un partenaire qui soutient notre indépendance en matière de placements, tout en encourageant notre culture, notre entrepreneuriat, notre grande diligence et notre approche d'élaboration de portefeuilles, constamment diversifiée et ajustée en fonction des risques. En nous joignant à Fiera Capital, nous franchissons la prochaine étape bien définie pour faire croître nos affaires et continuer d'offrir des solutions de placement privé alternatives solides et novatrices à encore plus de clients, partout dans le monde. »

La contrepartie totale versée à la clôture dans le cadre de l'opération s'établira à 21 millions de dollars américains, sous réserve de différents rajustements. À la clôture, sous réserve de ces rajustements, Fiera Capital versera 12 millions de dollars américains en espèces et émettra des actions à droit de vote subalterne de catégorie A d'un montant de 9 millions de dollars américains. Un versement conditionnel et une contrepartie conditionnelle pouvant aller jusqu'à 44 millions de dollars américains seront versés sur cinq ans sous réserve de l'atteinte des objectifs financiers. L'acquisition devrait contribuer légèrement aux résultats en 2019.

Les actions à droit de vote subalterne de catégorie A seront émises par Fiera Capital pour les vendeurs à la clôture à un prix par action égal au cours moyen pondéré en fonction du volume par action à la Bourse de Toronto durant les trente (30) jours consécutifs de bourse se terminant l'avant-dernier jour de bourse complet avant la clôture de l'entente. Toutes les actions à droit de vote subalterne de catégorie A seront émises par Fiera Capital pour les vendeurs selon les clauses d'indexation sur les bénéfices futurs à un prix par action égal au cours moyen pondéré en fonction du volume par action à la Bourse de Toronto durant les cinq (5) jours consécutifs de bourse se terminant l'avant-dernier jour de bourse complet avant la clôture de l'entente.

L'acquisition, dont la conclusion devrait avoir lieu dans les prochains mois, est assujettie aux conditions habituelles, y compris l'obtention des approbations réglementaires applicables et de l'approbation de la Bourse de Toronto.

Déclarations prospectives

Cette annonce contient des déclarations prospectives. La performance passée peut ne pas être indicative des résultats futurs. Fiera Capital considère que toutes les déclarations qui ne sont pas des déclarations de faits historiques peuvent être des déclarations prospectives. En particulier, toutes les déclarations qui sont précédées ou suivies des mots et expressions « cibler », « planifier », « croire », « s'attendre à », « viser », « avoir l'intention de », « faire », « pouvoir », « prévoir », « estimer », « projeter », ou de mots ou d'expressions semblables ou de la forme négative de ceux-ci, ou qui incluent de tels mots ou expressions, constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement des prévisions qui y sont formulées.

En ce qui a trait aux attentes de la direction quant à la croissance découlant de cette opération en 2019, le rendement financier est fondé sur les renseignements à la disposition de la direction et certaines hypothèses, notamment l'exactitude des états financiers de Clearwater, le niveau de l'actif des clients géré par Clearwater par suite de l'acquisition, ainsi que les hypothèses relatives à la croissance de l'actif sous gestion de Clearwater et à la réalisation de synergies. Les résultats réels pourraient différer des attentes en raison d'un certain nombre de facteurs, comme la capacité de conserver le personnel clé après l'acquisition, la capacité à conserver les clients et leurs actifs sous gestion après l'acquisition, les conditions générales du marché et l'incidence des taux de change.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent de façon importante des résultats présentés dans les déclarations prospectives. Aux fins d'évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à tenir compte en particulier des divers facteurs qui peuvent faire en sorte qu'il existe un écart important entre les résultats réels et les résultats présentés dans les déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent notamment la conjoncture du marché et la conjoncture économique, la nature de l'industrie des services financiers ainsi que les risques et incertitudes décrits de temps à autre dans les états financiers intermédiaires et annuels consolidés, dans le rapport annuel et dans la notice annuelle de Fiera Capital, qui sont déposés sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Ces déclarations prospectives sont faites en date des présentes, et Fiera Capital n'a pas l'intention de les actualiser ni de les réviser à la lumière de circonstances ou faits nouveaux.

À propos de Clearwater Capital Partners

Clearwater est une société de placements fondée en décembre 2001 qui investit dans le crédit et les situations spéciales en Asie, excluant le Japon. Depuis sa création, Clearwater a investi 5,1 milliards de dollars américains dans la région asiatique et gère actuellement un actif d'environ 1,4 milliard de dollars américains dans l'ensemble de ses instruments de placement. L'équipe multidisciplinaire de Cleawater est répartie dans cinq bureaux principaux. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site : www.clearwatercapitalpartners.com

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placements indépendante de premier plan dont l'actif sous gestion se chiffrait à environ 128,9 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2017. La société offre à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. Les clients et leurs portefeuilles bénéficient de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service exceptionnel. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com/fr

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). L'inscription auprès de la SEC n'implique pas de niveau de compétence ou de formation précis.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

