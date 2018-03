Budget de 2018 : Égalité et croissance pour la classe moyenne de Sudbury







SUDBURY, ON, le 1er mars 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'inspire de son plan à long terme réussi. Ce plan accorde la priorité aux gens et à ce qui compte le plus pour les Canadiens.



Donner à tous les Canadiens la possibilité de participer pleinement à l'économie n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est aussi la chose judicieuse à faire. Cela mène à une croissance plus solide pour la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie.



Il est maintenant temps de bâtir une économie qui reflète vraiment la diversité de notre pays - dans lequel tous les Canadiens peuvent contribuer à la prospérité du pays et la partager.



Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean?Yves Duclos, était à Québec pour mettre en valeur le budget de 2018 - intitulé Égalité + croissance : Une classe moyenne forte - qui appuie l'approche du gouvernement axée sur les gens afin de renforcer la classe moyenne et de soutenir la croissance économique.

Lors d'un événement à Science Nord, le ministre Duclos a discuté de la façon dont le gouvernement fait de nouveaux investissements dans le cadre du budget de 2018 pour faire en sorte que tous les Canadiens aient une chance égale de réussir.

Dans le budget de 2018, le gouvernement :



Réalisera des progrès notables quant à l'égalité , en appuyant des rôles parentaux égalitaires, en corrigeant l'écart salarial entre les sexes, en luttant contre la violence fondée sur le sexe et en instaurant une nouvelle stratégie pour l'entrepreneuriat chez les femmes.

, en appuyant des rôles parentaux égalitaires, en corrigeant l'écart salarial entre les sexes, en luttant contre la violence fondée sur le sexe et en instaurant une nouvelle stratégie pour l'entrepreneuriat chez les femmes. Remettra plus d'argent dans les poches de ceux qui en ont le plus besoin , en améliorant l'accès à l'Allocation canadienne pour enfants et en instaurant la nouvelle allocation canadienne pour le travail - une version améliorée de la Prestation fiscale pour le revenu de travail.

, en améliorant l'accès à l'Allocation canadienne pour enfants et en instaurant la nouvelle allocation canadienne pour le travail - une version améliorée de la Prestation fiscale pour le revenu de travail. Soutiendra les sciences et l'innovation , en renouvelant l'engagement du gouvernement envers la recherche et la prochaine génération de chercheurs, en faisant des investissements record pour les chercheurs et l'équipement et en restructurant les programmes d'innovation en entreprise, pour que les entrepreneurs canadiens puissent plus facilement obtenir les renseignements et le soutien dont ils ont besoin pour réussir au pays et à l'étranger.

, en renouvelant l'engagement du gouvernement envers la recherche et la prochaine génération de chercheurs, en faisant des investissements record pour les chercheurs et l'équipement et en restructurant les programmes d'innovation en entreprise, pour que les entrepreneurs canadiens puissent plus facilement obtenir les renseignements et le soutien dont ils ont besoin pour réussir au pays et à l'étranger. Fera progresser la réconciliation avec les peuples autochtones, en investissant afin de combler l'écart entre les conditions de vie des Autochtones et celles des personnes non autochtones, en s'assurant que les enfants des Premières Nations sont en sécurité dans leur communauté et en soutenant la reconnaissance des droits et l'autodétermination.

En poursuivant la réalisation du plan du gouvernement qui consiste à investir dans la classe moyenne, le budget de 2018 inclut d'importantes mesures afin que chaque personne ait la possibilité de contribuer pleinement à l'économie canadienne, ce qui mènera à une croissance économique qui fonctionne pour tous.

Citation

« Il est temps de bâtir une économie qui reflète vraiment les valeurs que nous partageons en tant que Canadiens. Ensemble, nous pouvons créer une économie qui fonctionne pour nous tous et un pays où les différences sont reconnues non pas comme obstacle à la réussite, mais comme une source de force et où nous avons tous les mêmes chances de réussir. »

- L'honorable Jean?Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

