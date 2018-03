Prodapt au classement Tech Fast50 India de Deloitte pour la quatrième fois et la troisième année consécutive







Prodapt Solutions, un leader mondial de la fourniture de services informatiques, produits, réseaux et opérationnels aux fournisseurs de services numériques, a annoncé aujourd'hui figurer au classement Tech Fast50 India de Deloitte pour la troisième année consécutive. Sa forte croissance cumulée au cours des trois dernières années lui a permis d'atteindre ce véritable exploit.

Harsha Kumar, le président de Prodapt, attribue ce succès à l'attention particulière que Prodapt a portée à l'industrie des communications, ainsi qu'à son approche centrée sur le client. « C'est toujours un plaisir et un honneur de remporter le prix Deloitte. Nous devons ce succès à nos trois piliers : l'excellence de notre exécution, nos solides relations-clients et les perspectives de l'industrie. Nous continuerons d'investir dans le renforcement de nos capacités en matière de technologies de nouvelle génération, de nous associer aux meilleurs de l'industrie et d'offrir des solutions de classe mondiale à nos clients. », a-t-il ajouté.

« Le fait d'attirer suffisamment de clients pour atteindre une croissance aussi rapide sur trois ans en dit long sur la qualité des produits et services d'une organisation et celle de son leadership », a déclaré Rajiv Sundar, associé chez Deloitte Inde. « Prodapt a démontré ses capacités de croissance. »

À propos de Prodapt

Prodapt Solutions est un chef de file mondial de la fourniture de services informatiques, liés aux produits, réseaux et opérationnels aux fournisseurs de services numériques. De nombreux fournisseurs de services numériques de premier plan ont fait appel à Prodapt pour renforcer leurs activités et obtenir un avantage concurrentiel. Prodapt, dont le siège social est situé à Chennai, possède des centres de livraison en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Afrique et est une organisation certifiée ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, SSAE16 et CMMI niveau 3. Prodapt fait partie de The Jhaver Group, un conglomérat d'affaires existant depuis 120 ans qui emploie plus de 16 500 personnes dans plus de 64 pays.

À propos du programme Technology Fast50 India de Deloitte

Le programme Technology Fast50 India, qui a été lancé en 2005 et fête son 13[e] anniversaire cette année, est mené par Deloitte Touché Tohmatsu India LLP (DTTILLP). Il fait partie d'un programme pleinement intégré en Asie-Pacifique reconnaissant les entreprises technologiques (publiques et privées) les plus dynamiques et à la plus forte croissance d'Inde et comprend tous les domaines de la technologie, d'Internet à la biotechnologie, du médical et scientifique aux logiciels et au matériel. Le programme identifie les entreprises technologiques à la croissance la plus rapide d'Inde grâce au pourcentage de croissance de leurs revenus au cours des trois derniers exercices.

