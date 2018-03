Les Syndicats des Métiers de la Construction du Canada saluent les efforts du Gouvernement Trudeau en faveur des métiers de la construction







OTTAWA, le 28 févr. 2018 /CNW/ - Les Syndicats des Métiers de la Construction du Canada saluent les nouvelles initiatives favorables aux métiers de la construction proposées par le Gouvernement Trudeau dans son troisième budget.

« Dès le début du discours sur le budget, lorsque j'ai entendu le ministre des Finances parler de Joan la plombière et de son parcours qui l'a menée à faire carrière dans un métier, j'ai compris que le gouvernement nous avait écoutés », a déclaré Robert Blakely, chef des opérations pour les Syndicats des Métiers de la Construction du Canada.

Le ministre des Finances veut encourager les femmes à poursuivre une carrière dans les métiers Sceau rouge actuellement dominés par les hommes, afin que les femmes deviennent de plus en plus des modèles pour les jeunes femmes qui désirent accéder aux métiers spécialisés. À cet effet, le gouvernement fédéral consacrera au cours des cinq (5) prochaines années 19,9$ millions pour soutenir une nouvelle Subvention incitative aux apprentis pour les femmes. Les femmes admissibles à cette Subvention recevront 3 000$ pour chacune des deux premières années de formation. En ajoutant cette nouvelle somme à la Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti de 2 000$, les femmes pourraient donc recevoir jusqu'à un total de 8 000$ en subventions.

Le gouvernement du Canada propose également de lancer un nouveau Programme de préapprentissage, qui vise à encourager les groupes sous-représentés - notamment, mais non de façon limitative, les femmes, les peuples autochtones, les nouveaux arrivants et les personnes atteintes d'invalidité - à poursuivre une carrière au sein des métiers spécialisés. Le Gouvernement investira plus de 46$ millions sur cinq (5) dans le Programme de préapprentissage.

« Les SMCC reconnaissent que l'industrie doit recruter et former une nouvelle génération de travailleurs et c'est pour cette raison que nous accordons la priorité à notre initiative de Développement de la main-d'oeuvre Bâtir ensemble, un programme conçu avant tout pour les groupes sous-représentés de la population », a expliqué M. Blakely. « En fait, l'initiative du Gouvernement est le reflet des initiatives déjà en cours au sein des SMCC, ce qui crée une excellente occasion de partenariat », a ajouté M. Blakely.

D'autres initiatives budgétaires annoncées par le Gouvernement Trudeau présentent un grand intérêt pour les Syndicats des Métiers de Construction du Canada, notamment :

Le lancement d'un fonds d'investissement de 10$ millions sur trois (3) ans pour les femmes en construction; et

Un nouveau programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical.

« Le gouvernement du Canada reconnaît clairement l'importance d'investir dans les gens et ce budget en est un exemple éloquent », a déclaré M. Robert Kucheran, président du Conseil exécutif canadien des SMCC et vice-président général du Syndicat international des peintres et métiers connexes. « Je suis impatient de poursuivre les discussions sur ces nouvelles initiatives avec les différents ministres impliqués. Les Syndicats des Métiers de la Construction du Canada travailleront en coopération avec le Gouvernement Trudeau pour assurer la réussite de ces priorités », a déclaré en conclusion M. Kucheran.

À propos des SMCC

Les Syndicats de la construction d'Amérique du Nord coordonnent les activités et fournissent des ressources à 15 syndicats des métiers affiliés dans les secteurs de la construction, de l'entretien et de la fabrication. Au Canada, les SMCC représentent 500 000 travailleurs de métiers spécialisés.

SOURCE Département des métiers de la construction, FAT-COI

Communiqué envoyé le 1 mars 2018 à 08:55 et diffusé par :