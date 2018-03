Lancement du Mois de la prévention de la fraude - #MPF2018







Joignez-vous à la lutte contre la fraude

OTTAWA, le 1er mars 2018 /CNW/ - Nous soulignons aujourd'hui le début de la 14e édition annuelle du Mois de la prévention de la fraude, une campagne d'éducation et de sensibilisation qui vise à vous aider à détecter, contrer et signaler la fraude.

Saviez-vous que la lutte contre la fraude est notre responsabilité à tous? Comme on le dit, savoir, c'est avoir le pouvoir. Or, pour éviter la fraude, il faut savoir détecter les signes, contrer les déclarations qui paraissent trop belles pour être vraies et les signaler aux autorités.

Cette année, le Bureau de la concurrence lance la deuxième édition d'un guide pratique intitulé « Le petit livre noir de la fraude », qui expose au grand jour douze des arnaques les plus courantes au Canada. Il donne des conseils aux consommateurs et aux entreprises du Canada et met en vedette nos six superhéros qui luttent contre la fraude. Découvrez comment ils ont mérité ce titre et apprenez vous aussi à lutter contre la fraude.

Au cours du mois, le Bureau et ses partenaires participeront à diverses activités visant à sensibiliser le public aux arnaques nouvelles et actuelles. Restez branchés afin d'obtenir toute l'information dont vous avez besoin pour lutter contre la fraude.

« Les consommateurs et les entreprises jouent un rôle crucial dans la lutte contre la fraude. En détectant les arnaques et en les signalant, ils peuvent se protéger et aider le Bureau et ses partenaires à mettre fin à ces pratiques frauduleuses. »

Josephine Palumbo

Sous-commissaire de la concurrence, Direction des pratiques commerciales trompeuses

« La GRC réagit à la fraude de manière novatrice et intégrée. Nous travaillons ici avec nos partenaires municipaux, provinciaux et fédéraux, de même qu'à l'international pour prévenir, détecter et dissuader les crimes de nature financière. Le Centre antifraude du Canada - un partenariat entre la GRC, le Bureau de la concurrence et la Police provinciale de l'Ontario - décèle de manière proactive les arnaques, les tendances et les menaces en émergence au Canada. Ensemble, nous ciblons les criminels afin de les débusquer et d'enrayer leurs activités. »

Joanne Crampton

Commissaire adjointe, Opérations criminelles de la Police fédérale, GRC

