Métaux Stratégiques ajoute une deuxieme foreuse et augmente la campagne de forage à 8 000 mètres sur Sakami







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 mars 2018) - Métaux Stratégiques du Canada (« Métaux Stratégiques » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE:CJC)(FRANCFORT:YXEN)(OTCBB:CJCFF) et Matamec Explorations inc. (« Matamec ») (TSX CROISSANCE:MAT)(OTCQB:MHREF) sont heureuses d'annoncer qu'une deuxième foreuse est maintenant sur place pour porter le programme de forage actuel à 8 000 mètres au lieu des 5 000 mètres, précédemment annoncés. La seconde foreuse se concentrera sur la minéralisation peu profonde de la Zone 25 du secteur de La Pointe. La productivité sur site est actuellement bonne, avec quatre forages en profondeur déjà complétés.

Jean-Sébastien Lavallée (OGQ # 773), géologue, actionnaire, chef exécutif du conseil d'administration et directeur de l'exploration de la Société et Personne Qualifiée selon le Règlement 43-101, a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À propos de Métaux Stratégiques du Canada

Métaux Stratégiques du Canada est une société émergente axée sur l'exploration et le développement de plusieurs projets couvrant plus de 57 084 hectares au Québec. L'équipe de direction possède une large expérience dans les technologies vertes ainsi que dans le domaine de de l'exploration et développement de projets miniers.. Métaux Stratégiques du Canada est bien positionnée pour avancer agressivement un portfolio très prometteur de propriétés pour ses actionnaires.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter : www.csmetals.ca.

Ni la Bourse de croissance du TSX ni les autorités réglementaires (telles que définies par les politiques de la Bourse de croissance du TSX) n'ont accepté de responsabilité pour l'exactitude et la précision du présent communiqué.

Pour voir la carte associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/CSM-FR.jpg

Communiqué envoyé le 1 mars 2018 à 09:03 et diffusé par :