Matamec ajoute une deuxième foreuse sur la propriété aurifère Sakami pour augmenter la campagne de forages à 8 000 mètres

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 mars 2018) - Matamec Explorations Inc. (« Matamec » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:MAT) et Canada Strategic Metals (« Canada Strategic Metals » ou « CSM ») (TSX CROISSANCE:CJC)(FRANCFORT:YXEN)(OTCBB:CJCFF) annoncent l'addition d'une seconde foreuse à diamants sur la propriété aurifère Sakami, pour augmenter le forage de la campagne en cours, à un total de 8 000 mètres, comparativement à 5 000 mètres annoncé un plus tôt, lors d'un communiqué de presse émis le 8 février dernier.

La deuxième foreuse sera utilisée pour forer des horizons minéralisés peu profonds de la zone 25 dans le secteur de La Pointe. Sur le site de la propriété Sakami, la campagne de forage, qui a débutée le 8 février dernier, progresse bien avec 4 trous profonds de complétés.

Matamec possède conjointement avec Canada Strategic Metals plus de 100km d'une bande de terrain couvrant le contact volcano-sédimentaire entre les ceintures Eastmain et La Grande, à la Baie James. Toutes les propriétés situées le long de ce corridor sont desservies par un réseau d'infrastructures existantes, incluant routes d'accès, lignes électriques et aéroports. Les paramètres géologiques de cette sous-province contiennent plusieurs découvertes récentes telles que: Cheechoo, Eau Claire, Coulon, La Grande Sud, Éléonore et le projet aurifère Sakami.

Jean-Sébastien Lavallée (OGQ # 773), géologue, actionnaire, chef exécutif du conseil d'administration et directeur de l'exploration de CSM et Personne Qualifiée selon le Règlement 43-101, a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À propos de Matamec

Localisée à Montréal (Québec), Matamec Explorations Inc. est une société junior d'exploration minière, dont les activités principales sont orientées sur le développement de ses propriétés aurifères. Matamec priorise la propriété SAKAMI (50%) qui est située à proximité de la mine Éléonore (Baie James, Québec) et celle d'Opinaca Gold Ouest, située sur le territoire du Plan Nord, dans un contexte géologique similaire à des producteurs d'or existants et, la propriété Casa-Detour (100%), située à l'est de la propriété Burntbush de Detour Gold Corp.

Matamec possède aussi des propriétés aurifères en Ontario, Matheson JV (50%) et Pelangio (100%), situés près de la mine Hoyle Pond à Timmins.

Matamec possède également des propriétés minières liées à l'énergie, avec des propriétés possédant des indices, entre autres, du lithium (Tansim-sous-option), du cobalt (Fabre-100%), du nickel-cobalt-platinoïdes (Vulcain-100%) et des terres rares (Kipawa-72%). Le projet de terres rares Kipawa est détenu en co-entreprise avec Ressources Québec à hauteur de 72 % par Matamec et de 28 % par RQ (à titre de mandataire du Gouvernement du Québec), et Toyota Tsusho Corp. (Nagoya, Japon) détenant une redevance de 10% sur le profit net dans le gisement.

