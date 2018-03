Midland recommence le forage sur l'indice historique Maritime-Cadillac







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 mars 2018) - Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX CROISSANCE:MD) a le plaisir d'annoncer la reprise des travaux de forage au diamant en partenariat avec Mines Agnico Eagle limitée (« Agnico Eagle ») sur la propriété Maritime-Cadillac. La propriété Maritime-Cadillac est contiguë à la mine aurifère Lapa.

L'objectif de ce nouveau programme qui comprendra initialement deux (2) sondages totalisant 1 500 mètres, est de tester l'extension possible en dessous de la zone aurifère du sondage 141-17-36 sur l'indice historique Maritime-Cadillac (voir le communiqué de presse de Midland daté du 6 juillet 2017). Ce sondage avait rapporté un intervalle de 1,46 g/t Au sur 31,6 mètres de 112,80 à 144,40 mètres incluant 2,2 g/t Au sur 15,6 mètres à une profondeur verticale d'environ 100 mètres. Cette zone incluait plusieurs intervalles à plus haute teneur tels que 4,3 g/t Au sur 0,9 mètre (124,1 à 125,0 m), 3,4 g/t Au sur 1,0 mètre (126,0 à 127,0 m) et 5,7 g/t Au sur 0,6 mètre (135,0 à 135,6 m). (Notez que les résultats sont rapportés en longueur carotte et les épaisseurs vraies ne peuvent pas être déterminées avec les informations disponibles à ce jour).

Suite à une évaluation de cet indice sur le terrain cet été, ce secteur de l'indice Maritime-Cadillac est maintenant interprété comme étant une charnière de pli. Ce programme de forage testera principalement le nez de ce pli ayant une plongée vers le sud-ouest.

La propriété Maritime-Cadillac en coentreprise (Agnico Eagle 51 % - Midland 49 %) est bien localisée dans la partie Est du camp minier de Cadillac et au sud de la mine d'or Lapa. La présence de contacts lithologiques importants (Pontiac-Piché-Cadillac) au sein du couloir de déformation de la faille Cadillac-Larder Lake offre un excellent potentiel pour le développement de minéralisations aurifères de type filonien ou de type disséminé.

Programme de forage sur Casault - Zone Vortex

Dû à un manque de disponibilité des compagnies de forage en février, le programme de forage héliporté planifié sur la zone Vortex du projet Casault est retardé jusqu'à au moins la mi-mars. Cet important programme comprendra neuf (9) sondages totalisant plus de 3 500 mètres afin de tester les extensions de la nouvelle découverte Vortex.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or, d'éléments du groupe du platine et de métaux usuels. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Mines Agnico Eagle ltée, IAMGOLD Corporation, Minière Osisko inc., Altius Resources Inc., SOQUEM INC., Teck Resources Limited, Les métaux Niobay inc. et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web de la Société.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d'incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révéleront exacts. Il s'ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.

