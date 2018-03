Cartier possède maintenant 50% de la propriété Fenton







VAL-D'OR, QUÉBEC--(Marketwired - 1 mars 2018) - Ressources Cartier Inc. (TSX CROISSANCE:ECR) ("Cartier") est heureuse d'annoncer qu'elle a complété ses engagements pour l'acquisition de 50% des intérêts de la propriété Fenton, située à 50 km au nord du dépôt aurifère Windfall Lake de Minière Osisko et à 50 km à l'est de la Mine Bachelor. SOQUEM et Cartier forment maintenant une coentreprise afin de poursuivre l'exploration de la propriété pour laquelle aucune royauté n'a été octroyée. Cette acquisition constitue un actif de plus correspondant rigoureusement à la stratégie de Cartier.

Une campagne de 13 forages, totalisant 7 814 m, a récemment été complétée sur la propriété afin d'évaluer le potentiel d'extension géométrique du gîte aurifère Fenton. Une estimation historique des ressources, effectuée en 2000 par M. Denis Chénard, ing. de Datac Géo-Conseil Enrg., révèle 426 173 tonnes à 4,66 g/t Au correspondant à 63 885 oz Au. Les résultats du forage 1354-17-13 indiquent que la minéralisation aurifère se poursuit sous le gîte Fenton ainsi que sous la Zone Dyke, située 100 m plus au nord. Tous les autres résultats analytiques, qui sont en attente, permettront d'évaluer le potentiel d'accroissement du volume de minéralisation aurifère et de planifier le prochain programme d'exploration.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale de Ressources Québec, est un acteur de premier plan dans l'exploration minière au Québec. SOQUEM a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle a participé à plus de 350 projets d'exploration et pris part à d'importantes découvertes d'or, de diamant, de lithium et de plusieurs autres minéraux.

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Les renseignements de nature scientifique et/ou technique présents dans le présent communiqué de presse ont été révisés et approuvés par M. Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., Vice-Président. M. Lavallière est une personne qualifiée telle que définie par la Norme canadienne 43-101.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Communiqué envoyé le 1 mars 2018 à 08:33 et diffusé par :