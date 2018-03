Budget fédéral 2018 - Réaction de La Légion royale canadienne







Un pas effectué dans la bonne direction pour les vétérans et leurs familles

OTTAWA, le 28 févr. 2018 /CNW/ - La Légion royale canadienne se félicite des engagements observés dans le budget de cette année dans les domaines d'importance pour les vétérans et leurs familles.

« Les investissements prévus sont un pas dans la bonne direction », de dire le président national, M. David Flannigan. « La Légion demeure toutefois déçue de constater qu'il n'y a pas de programme d'investissement qui porte sur la défense nationale et plus particulièrement sur le soutien de notre personnel militaire et de ses équipements. »

Les domaines d'importance à nos vétérans et à la Légion où l'on observe un soutien financier positif incluent :

Crédit d'impôt pour les chiens d'assistance. La Légion a plaidé pour étendre le crédit d'impôt pour frais médicaux afin de reconnaître les coûts de chiens d'assistance psychiatrique. Or, nous sommes ravis de constater que le gouvernement a mis ce crédit en place, ce qui bénéficiera directement à ces vétérans - et à ces autres personnes - qui vivent avec des incapacités et qui doivent avoir recours à un chien d'assistance.

Projet pilote d'aînés en santé du Nouveau Brunswick. La Légion s'était déjà prononcée sur cet enjeu, et qu'il nous fallait être prêt à relever les défis auxquels les aînés avançant en âge sont confrontés, y compris nos vétérans. Nous saluons l'investissement dans ce projet pilote pour examiner la manière dont les gouvernements peuvent mieux soutenir les aînés dans leurs maisons, leurs communautés et leurs installations de soins. Nous demeurons confiant qu'avec le temps, la population vieillissante des vétérans recevra le soutien requis pour demeurer dans leur maison.

Investissement dans la recherche sur le cannabis au Canada. La Légion a été un ardent supporteur de ce genre de recherche; cela dit, la Légion appuie le financement de la recherche pour évaluer l'effet de la consommation de cannabis sur la santé mentale des Canadiens. Nous sommes d'avis que cette recherche doit déterminer si et comment une telle consommation peut s'avérer un traitement viable pour venir en aide aux vétérans qui vivent avec des états de santé particuliers.

Augmentation de la recherche en Science et technologies. La Légion espère qu'une partie de ce financement ira dans la recherche tant attendue sur les effets de l'utilisation par le passé, dans les forces armées, de la méfloquine, un médicament antipaludique - c'est là un dossier pour lequel nous avons pressé le gouvernement d'agir depuis plusieurs années.

Financement pour les équipes d'aide aux victimes de crise familiale dans les Forces armées canadiennes. Nous croyons fermement que le financement accru dans ce domaine en est un d'importance, et qu'il apportera un soutien important aux militaires et à leur famille touchés par la violence.

Engagement au soutien de la santé mentale chez les agents de police de la GRC. La Légion parle également au nom des vétérans de la GRC et tient à saluer l'engagement à soutenir leurs besoins en matière de santé mentale.

Programme d'entretien des tombes et plaques funéraires en honneur à nos anciens combattants et vétérans. Plusieurs filiales de la Légion à travers le pays jouent un rôle majeur à cet égard. L'annonce qui a été faite d'accorder un financement sur cinq ans pour nettoyer, restaurer ou remplacer les pierres tombales, et régler les problèmes de fondation, est le genre d'investissement que la Légion prône et qui mérite d'être souligné.

« Bien que nous soyons en mesure de nous réjouir de plusieurs aspects du budget, la Légion attend toujours de connaître les détails de mise en oeuvre des aspects financiers entourant l'option de Pension à vie pour les vétérans récemment annoncée », de conclure M. Flanningan.

Dans la foulée de l'annonce du gouvernement fédéral faite l'année dernière sur la nouvelle option de Pension à vie, plusieurs vétérans demeurent incertains quant aux avantages qu'ils recevront et des échéanciers s'y rattachant, ainsi qu'au soutien que leur famille en retirera.

À propos de La Légion royale canadienne

Fondée en 1925, la Légion est la plus grande organisation de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d'une portée nationale, la Légion comporte aussi des filiales aux États-Unis, en Europe et au Mexique. Comptant plus de 275 000 membres, dont plusieurs contribuent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale, la force de la Légion est dans le nombre.

