Deux aventuriers exceptionnels se joignent au programme d'Explorateurs en résidence de la SGRC

TORONTO, le 28 févr. 2018­ /CNW/ - Lors du gala Les perspectives, les sons et les saveurs du Canada, qui a eu lieu au district historique de la Distillerie de Toronto, John Geiger, chef de la direction de la Société géographique royale du Canada (SGRC), a annoncé que deux nouveaux explorateurs s'ajouteront au prestigieux programme d'Explorateurs en résidence de la Société. Notons notamment les suivants :

George Kourounis, explorateur primé et aventurier mondial reconnu, est l'un des chasseurs de tempêtes les plus actifs au monde. Ses efforts déployés à la connaissance des conditions les plus intenses de la nature l'ont amené aux quatre coins de la planète et ses documentaires ont été visionnés par des millions de personnes partout dans le monde.

Adam Shoalts, qui a entrepris des expéditions seul dans la nature sauvage canadienne, a attiré l'attention sur la scène internationale et inspiré l'admiration et la fascination au sujet des endroits les plus éloignés du Canada. Ses ouvrages, Alone Against the North et A History of Canada in Ten Maps, comptent parmi les plus grands succès nationaux.

Ces deux nouveaux explorateurs auront le rôle de mentor et de guide pour la prochaine génération de Canadiens et sauront lui servir de ressource. Ils portent également le titre d'ambassadeurs de la Société et ils promouvront davantage le mandat du programme, soit de contribuer à stimuler et soutenir l'intérêt pour la géographie et l'exploration canadienne.

« Tous les membres de la SGRC sont ravis de la nomination de ces remarquables nouveaux explorateurs en résidence », souligne John Geiger, chef de la direction de la SGRC. « Chacun d'eux est un talentueux communicateur dont les travaux reflètent la mission de la Société de rendre le Canada mieux connu aux yeux des Canadiens et du monde entier. Ensemble, avec Jill Heinerth, ils seront d'inspirants ambassadeurs, non seulement pour la Société et la géographie, mais pour l'exploration. »

Le programme d'Explorateurs en résidence a été établi en 2016 et a reçu le soutien de The W. Garfield Weston Foundation depuis sa création. Le financement a permis à Jill Heinerth de rencontrer des élèves lors de sa tournée dans les écoles du Canada intitulée We Are All Explorers (Tous explorateurs), ayant inspiré plus de 5 000 élèves à explorer leur pays.

Les spectacles du gala comprenaient une présentation de l'étoile montante de Toronto Jessie Jean et de la célèbre chanteuse montréalaise Coeur de pirate. Les fonds recueillis à cet événement serviront à soutenir les programmes de la Société au nouveau Centre de la géographie et de l'exploration.

