Nomination de monsieur Yves St-Onge au poste de président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

QUÉBEC, le 28 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le Gouvernement du Québec, du nouveau président-directeur général adjoint (PDGA) du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS), monsieur Yves St-Onge. Ce dernier entrera en poste le 1er avril 2018.

Monsieur St-Onge possède une solide expérience de gestionnaire. Titulaire d'un baccalauréat en gestion de personnel et relations industrielles depuis 1980, puis d'une maîtrise en administration publique depuis 2005, il a occupé plusieurs postes de direction au sein du réseau de la santé et des services sociaux, notamment dans le secteur des centres jeunesse et en milieu hospitalier. Après avoir été directeur général du Centre de santé et de services sociaux d'Argenteuil de 2013 à 2015, il est devenu directeur général adjoint soutien, administration, performance et logistique du CISSS, fonction qu'il assume présentement.

Citations :

« Avec son long parcours à titre de gestionnaire dans notre réseau, et tout particulièrement dans le domaine des ressources humaines, monsieur St-Onge a toutes les qualités nécessaires pour occuper le poste que le gouvernement vient de lui confier. Je suis persuadé qu'il saura apporter tout le soutien nécessaire au président-directeur général du CISSS et contribuer avec succès aux efforts entrepris par son équipe pour améliorer la qualité des soins et des services offerts à la population des Laurentides. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

