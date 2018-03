ZTE lance une solution entièrement intégrée de noyau commun 2/3/4/5G







SHENZHEN, Chine, 28 février 2018 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de télécommunications et de solutions technologiques aux entreprises et au grand public destinées à l'Internet mobile, lance aujourd'hui une solution entièrement intégrée de noyau commun 2/3/4/5G lors du Mobile World Congress 2018 de Barcelone.

Fondée sur l'architecture basée sur les services (ABS) 3GPP R15, elle intègre tous les types de modes d'accès, dont la convergence fixe-mobile (CFM), à la couche des fonctions réseau (FR) et des services réseau (SR).

Le noyau commun de ZTE se veut des services de fonctions de réseau définis par les spécifications 3GPP et les services de fonctions de réseau public. L'ensemble des services répondent aux requêtes exigeant qu'ils soient autonomes, réutilisables et autogérés. Le noyau commun de ZTE assure ses services au moyen de l'interface HTTP/2+JSON. Les plans de médias distribués permettent un déploiement souple et un réacheminement de haute performance ainsi qu'un fonctionnement en concordance avec le plan de contrôle par l'entremise du protocole d'interface de la norme CUPS (PFCP).

S'appuyant sur le concept de nuage informatique natif, le noyau commun de ZTE utilise des composantes ouvertes de microservice, un outil visuel de développement et d'opération de classe opérateur ainsi qu'une technologie légère de conteneur. Cela permet de doter les tranches de réseau et les fonctions de réseau d'une orchestration sur demande, d'un déploiement rapide, d'une élasticité souple et d'une grande fiabilité. Sur la base de la virtualisation complète, la solution permet le découplage d'une plate-forme infonuagique sous-jacente et le découplage logiciel et matériel. Elle tire aussi parti de technologies d'accélération matérielle et logicielle pour donner lieu à une haute vitesse, à une faible latence, à une grande fiabilité et à d'autres exigences propres aux scénarios d'application 5G.

Lors des phases I et II des essais centraux 5G de recherche et de développement de technologie IMT-2020 (5G) et des essais 5G effectués conjointement avec les plus importants exploitants multinationaux du monde, le réseau central 5G de ZTE a mené à bien l'ensemble des validations et des tests approfondis grâce à son architecture basée sur les services, le découpage en tranches de réseau, le traitement de service 5G, l'informatique de pointe et d'autres technologies essentielles. Il a été grandement reconnu par le groupe de promotion de l'IMT-2020 (5G).

En comparaison avec l'autorisation d'accès 5G par la mise à niveau 4G EPC, la solution entièrement intégrée de noyau commun 2/3/4/5G adopte l'ABS prévue par la norme 3GPP pour assurer aux utilisateurs de meilleures expériences de service bout en bout et pour offrir aux exploitants un meilleur contrôle de qualité de service, un déploiement plus souple et des interfaces de service normalisées afin de propulser rapidement l'innovation de service. La solution de noyau commun permet également aux exploitants d'éviter les mises à niveau multiples des réseaux sans fil et des réseaux centraux, ce qui réduira considérablement le coût total de possession (CTP) des exploitants.

Étant le plus important fournisseur au monde de solutions intégrées de communication et adhérant à la stratégie « Leading 5G Innovations » (être à l'avant-plan des innovations 5G), ZTE est déterminée à offrir des services de qualité à sa clientèle internationale. L'avènement de cette solution entièrement intégrée de noyau commun est un grand pas pour ZTE vers l'industrialisation du réseau central 5G, jetant les bases de la commercialisation et de l'évolution de celui-ci.

