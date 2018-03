Air Medical Group Holdings et P&WC concluent une entente globale de services moteurs







LAS VEGAS, NEVADA--(Marketwired - 28 fév. 2018) - Air Medical Group Holdings inc. (AMGH), fournisseur de services médicaux d'urgence de Dallas (Texas), a choisi de signer une entente globale de services moteurs avec Pratt & Whitney Canada (P&WC). Cette entente vise environ 240 moteurs exploités par ses filiales, soit Med-Trans Corporation, REACH Air Medical Services, AirMed International et Guardian Flight. P&WC est une société d'United Technologies Corporation (NYSE:UTX).

« Des ententes d'entretien des moteurs entre AMGH et P&WC sont en vigueur depuis plusieurs années. Cette nouvelle entente de services moteurs intégrera les moteurs d'hélicoptères déjà couverts de même qu'un grand nombre de turbopropulseurs qui n'étaient pas couverts jusque-là, explique Fred Buttrell, président-directeur général d'AMGH. Nous avons choisi de signer une telle entente avec P&WC en raison de notre expérience antérieure avec l'entreprise et parce que nous voulions établir à l'avance des coûts d'entretien fixes pour ainsi réduire les risques et améliorer la fiabilité de l'ensemble de notre flotte. »

AMGH, l'un des plus importants fournisseurs de services médicaux d'urgence (SMU) aux États-Unis, exerce ses activités en utilisant des hélicoptères, des aéronefs et des ambulances routières.

« Connaissant l'environnement unique dans lequel évolue Air Medical Group Holdings, il était important pour nous de proposer une solution complète conçue précisément pour sa flotte hétérogène et répondant à tous les besoins d'AMGH au chapitre de l'entretien de ses moteurs tout au long de leur cycle de vie, mentionne Tim Swail, vice-président, Programmes clients, P&WC. Nous avons à coeur de proposer des solutions personnalisées qui permettent de garantir les coûts d'entretien et qui favorisent la disponibilité technique des appareils, qui sont ainsi toujours prêts à partir en mission. »

En plus de la couverture en vertu du programme de gestion de flotte (FMPMD) qui englobe 100 moteurs PW206B, la nouvelle entente de services moteurs, d'une durée de 10 ans, établit par ailleurs des coûts fixes pour la révision et la vérification de la partie chaude de 140 moteurs PT6A, en plus de donner accès à plusieurs programmes P&WCSMART qui offrent également des prix garantis pour des pièces d'origine et la main-d'oeuvre de P&WC.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société en propriété exclusive d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

