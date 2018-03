Placements mondiaux Sun Life et Fonds Excel apportent des changements à leurs fonds communs de placement







Changements apportés pour simplifier la gamme de produits et offrir plus de clarté et de valeur aux clients

TORONTO, le 28 févr. 2018 /CNW/ - Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. («Placements mondiaux Sun Life») et Fonds Excel («Excel») ont annoncé aujourd'hui qu'elles apportaient des changements à certains fonds communs de placement dans le but de simplifier leur gamme de produits. Elles souhaitent ainsi offrir plus de clarté et de valeur à long terme aux clients. Les modifications proposées comprennent des fusions de fonds, des changements d'objectifs de placement et des changements apportés aux frais, aux options de souscription et aux barèmes des frais de rachat pour les fonds avec frais de souscription réduits.

«Nous cherchons toujours des moyens d'offrir une valeur ajoutée à nos clients», a déclaré Rick Headrick, président de Placements mondiaux Sun Life. «Ces changements simplifieront notre gamme de produits tout en offrant de l'information claire sur les frais aux clients et aux conseillers.»

Fusions de fonds

Le 15 juin 2018 ou aux alentours de cette date (la «date de fusion des fonds»), certains fonds Excel et certains fonds de Placements mondiaux Sun Life (collectivement appelés les «fonds dissous») seront fusionnés avec un fonds de Placements mondiaux Sun Life (collectivement appelés les «fonds maintenus»), pourvu que les fusions obtiennent l'approbation des porteurs de parts et des organismes de réglementation. Les porteurs de parts devraient être appelés à voter sur cette question vers le 25 mai 2018. Tous les coûts associés à ces fusions seront assumés par Placements mondiaux Sun Life et Excel.

Les fusions de fonds proposées sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Fonds dissous Fonds maintenu Fonds de marché monétaire Excel Fonds du marché monétaire Sun Life Fonds des marchés émergents Excel Fonds marchés émergents Schroder Sun Life Fonds Chinde Excel Fonds marchés émergents Schroder Sun Life Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life Fonds valeur actions canadiennes MFS Sun Life Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life

Le 7 mars 2018 à 16 h 01, heure de l'Est, les fonds dissous ne seront plus offerts aux nouveaux investisseurs. Les ententes de prélèvement bancaire déjà établies en date du 7 mars 2018 pour les fonds dissous se poursuivront sans interruption, jusqu'au dernier jour ouvrable précédant la date de fusion des fonds. Pour chaque fusion approuvée, les porteurs de parts du fonds dissous recevront des parts de la série équivalente du fonds maintenu correspondant, à la date de fusion des fonds, et toute entente de prélèvement bancaire sera automatiquement transférée au fonds maintenu correspondant. Si une fusion n'est pas approuvée, le fonds dissous prendra fin le 15 juin 2018.

Mise en place de frais d'administration fixes

Placements mondiaux Sun Life et Excel ont annoncé aujourd'hui leur intention d'adopter des frais d'administration fixes pour certains fonds Excel dans le but d'offrir une plus grande transparence et une meilleure clarté aux investisseurs à l'égard des frais. Si cette proposition est approuvée par les porteurs de parts et les organismes de réglementation, les changements entreront en vigueur le 18 juin 2018. Les porteurs de parts devraient être appelés à voter sur cette question vers le 25 mai 2018.

Les frais d'administration fixes proposés sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Nom du fonds Série Frais d'administration

fixes proposés Fonds Chine Excel A, IS 0,25 % F 0,20 % I 0,05 % Fonds équilibré des marchés émergents Excel A, DB 0,20 % F 0,15 % Fonds de revenu élevé Excel A, DB, IS 0,20 % F 0,15 % I 0,03 % Fonds équilibré Inde Excel A 0,20 % F 0,15 % Fonds des nouveaux leaders d'entreprises d'Inde Excel A 0,25 % F 0,20 % Fonds Inde Excel A, DB, IS 0,25 % F 0,20 % I 0,05 %

Changements apportés à la Catégorie d'actions canadiennes MFS Sun Life

Le 18 juin 2018, des modifications seront apportées aux objectifs de placement de la Catégorie d'actions canadiennes MFS Sun Life. À compter de cette date, sous réserve de l'approbation des porteurs de parts, elle investira principalement dans le Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life. Les porteurs de parts devraient être appelés à voter sur cette question vers le 25 mai 2018. Le nom et les stratégies du fonds seront aussi modifiés pour s'aligner sur le Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life.

Avant les assemblées convoquées pour les fusions de fonds, la mise en place de frais d'administration fixes et les nouveaux objectifs de placement mentionnés ci-dessus, des renseignements exhaustifs sur chacun des changements proposés seront communiqués aux porteurs de parts dans une circulaire d'information de la direction, laquelle sera publiée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Le comité d'examen indépendant pour chacun des fonds Excel et des fonds de Placements mondiaux Sun Life concernés se penchera sur les fusions et le résultat de son évaluation sera indiqué dans la circulaire.

Changements apportés au barème des frais de rachat des fonds avec frais de souscription réduits

Le 29 mars 2018, Placements mondiaux Sun Life adoptera le barème des frais de rachat d'Excel pour les fonds avec frais de souscription réduits. Le nouveau barème est présenté dans le tableau ci-dessous :

Barème des frais de rachat des fonds avec frais de souscription réduits Si l'épargnant fait racheter

ses parts : L'épargnant paie :

Actuellement : À compter du 29 mars 2018 : La 1re année 3,00 % 2,50 % La 2e année 2,50 % 2,00 % La 3e année 2,00 % 2,00 % Après la 3e année s. o. s. o.

Changements apportés aux options de souscription

Le 13 juin 2018, Placements mondiaux Sun Life ajoutera une option de souscription en dollars américains («USD») à un certain nombre de fonds Sun Life, offrant ainsi aux clients la possibilité de souscrire des parts de ces fonds en dollars américains. Les séries A, F et O des fonds suivants offriront une option de souscription en USD :

Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life

Fonds croissance mondial MFS Sun Life

Fonds croissance international MFS Sun Life

Fonds croissance américain MFS Sun Life

Fonds valeur américain MFS Sun Life

Fonds marchés émergents Schroder Sun Life*

Au titre de l'option de souscription en USD, la valeur liquidative de la part en dollars canadiens est convertie en dollars américains en utilisant le taux de change du jour. L'option de souscription en USD n'est pas une couverture de change et n'offre pas de protection contre les pertes liées aux fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. Des précisions sur l'option de souscription en USD seront données dans le prospectus simplifié des fonds visés.





Nouvelles séries et changement de nom pour le Fonds marchés émergents Schroder Sun Life

Le 15 juin 2018, Placements mondiaux Sun Life ajoutera les séries IS et DB au Fonds marchés émergents Schroder Sun Life. Le 18 juin 2018, le Fonds marchés émergents Schroder Sun Life sera renommé Fonds marchés émergents Excel Sun Life. Schroder's demeure le sous-conseiller pour ce fonds.

* Pour les séries IS et DB du Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, une option de souscription en USD est offerte aux clients qui ont souscrit des parts des séries IS et DB du Fonds des marchés émergents Excel au titre de l'option de souscription en USD de la société Fonds Excel avant le 7 février 2018.

À propos de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Placements mondiaux Sun Life est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Placements mondiaux Sun Life gère un actif de 21 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre, et elle est membre du groupe Financière Sun Life. Pour de plus amples renseignements, visitez www.placementsmondiauxsunlife.com ou communiquez avec nous sur Twitter @SLGI_Canada.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life inc. est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2017, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 975 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

À propos de Fonds Excel

Fondée en 1998, Fonds Excel est un gestionnaire de fonds de placement qui offre aux épargnants individuels des solutions de placement de base et spécialisées faisant l'objet d'une gestion active, notamment la plus importante gamme de fonds de marchés émergents au Canada. La relation stratégique qu'entretient Fonds Excel avec des sous-conseillers actifs qui sont présents sur le terrain et qui collaborent avec son équipe interne de gestionnaires ajoute au talent et à la portée de son équipe de gestion de portefeuille. L'équipe de Fonds Excel, qui tire parti d'un réseau mondial de plus de 700 gestionnaires de portefeuille et 200 analystes, connaît sur le bout des doigts les marchés dans lesquels elle investit. Pour en savoir plus, visitez le site www.fondsexcel.com.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Les taux de rendement ci-dessus servent à illustrer les effets du taux de croissance composé et n'ont pas pour but de donner une indication des valeurs futures ni du rendement du fonds. Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

