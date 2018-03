Nomination de la nouvelle coroner en chef







QUÉBEC, le 28 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner est heureux d'annoncer la nomination de Me Pascale Descary, à compter du lundi 5 mars 2018, à titre de coroner en chef du Québec. Elle succède à Me Catherine Rudel-Tessier qui prend sa retraite aujourd'hui.

Ce matin, le Conseil des ministres a procédé à sa nomination, quelques mois après lui avoir confié le mandat de coroner permanente. Avant de se joindre au Bureau du coroner, Me Descary a notamment exercé la fonction d'ombudsman de l'Université de Montréal.

Le personnel du Bureau du coroner souhaite le meilleur des succès dans l'exercice de ses fonctions à la nouvelle coroner en chef et salue le travail de Me Rudel-Tessier.

Rappelons que le Bureau du coroner est un organisme gouvernemental dont la mission est de rechercher, de façon indépendante et impartiale, les causes et les circonstances des décès survenus par suite de négligence ou dans des circonstances obscures ou violentes, de manière à contribuer à la protection de la vie humaine.

« C'est avec humilité et enthousiasme que j'ai accepté le mandat qui vient de m'être confié par le Conseil des ministres. Je remercie le ministre de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux, de m'avoir fait confiance et d'avoir proposé ma candidature pour exercer ces fonctions. »

Me Pascale Descary

