ZTE s'associe à MTN Group pour piloter la commercialisation de la 5G dans la région MEA







BARCELONE, Espagne, 28 février 2018 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de télécommunications et de solutions technologiques aux entreprises et au grand public destinées à l'Internet mobile, est parvenu aujourd'hui à un accord de coopération stratégique avec MTN Group, le principal opérateur de la région MEA (Moyen-Orient et Afrique). Les deux parties ont signé le protocole d'entente pour collaborer sur les architectures réseau 5G, durant le Mobile World Congress 2018 de Barcelone.

Conformément à l'accord, les deux parties, sur la base de la coopération actuelle, mèneront ensemble une série d'essais et d'évaluations de vérification technologique de la 5G, pour renforcer la position de leader de MTN et accélérer la commercialisation de la 5G dans la région MEA.

Principal fournisseur de solutions 5G de bout en bout du secteur, ZTE fournira à MTN Group un support technique complet. Plus précisément, durant la phase un des essais en 2018, ZTE collaborera avec MTN pour procéder à des essais en laboratoire et sur le terrain des réseaux 5G NR, du découpage réseau virtualisé 5G, du devops au niveau opérateur, du vEPC reposant sur les conteneurs et du réseau support 5G Flexhaul.

Grâce à ces essais de bout en bout des réseaux, des applications et des terminaux, les deux parties réaliseront la vérification conjointe de l'architecture technologique de la 5G, du modèle commercial et du ressenti utilisateur, dans l'optique de fixer des bases solides pour que MTN Group prenne la tête du déploiement de la 5G dans la région MEA.

Babak Fouladi, le directeur des technologies et de l'information de MTN Group, a déclaré : « ZTE a toujours été un partenaire stratégique à long terme de MTN Group. Après des partenariats importants sur la 2G, la 3G et la 4G, nous sommes ravis de collaborer avec ZTE sur la 5G. Nous croyons que la 5G est un pas en avant pour faire parvenir la connectivité, les données et l'accès à nos clients. Nous avons hâte de poursuivre notre aventure en matière d'innovations dans la 5G et, ce faisant, nous pouvons renforcer la coopération actuelle, explorer ensemble l'orientation future de la construction du réseau et de l'évolution technologique et amener ces services à nos clients. MTN et ZTE mettent toujours les clients au premier plan. Offrir les meilleurs services aux clients est plus important que la technologie et l'efficacité. »

Xu Huijun, le directeur de la technologie de ZTE, a déclaré : « En tant que premier prestataire mondial de solutions TIC, ZTE est un pionnier dans le domaine de la 5G, notre stratégie fondamentale. Nous pensons que la coopération dans le domaine de la 5G aidera MTN à tirer avantage de ses performances au point d'en faire le meilleur opérateur et lui permettra de bâtir un réseau de classe mondiale. »

ZTE fait du développement de la 5G sa stratégie fondamentale et s'emploie à piloter les innovations de la 5G. ZTE a conclu des partenariats pour la 5G, avec de nombreux opérateurs de premier plan et réputés, partout dans le monde, notamment Telefónica, T-Mobile, Wind Tre en Italie, Telenet en Belgique, VEON, Telecom Malaysia, KT en Corée du Sud, China Mobile, China Unicom et China Telecom.

À propos de ZTE

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs, aux entreprises et aux clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, la société entend offrir à ses clients des innovations de bout en bout intégrées pour assurer de l'excellence et de la valeur, à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotés sur les bourses de Hong Kong et de Shenzhen (cote pour les actions H : 0763.HK / cote pour les actions A : 000063.SZ), les produits et services ZTE sont vendus à plus de 500 opérateurs dans plus de 160 pays. ZTE consacre 10 pour cent de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement, et occupe un rôle éminent dans des organisations internationales de normalisation. ZTE est attachée à la responsabilité sociétale des entreprises, et elle participe au Pacte mondial de l'ONU. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.zte.com.cn.

Contact médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél. +86 755 26775189

Courriel : ma.gaili@zte.com.cn

Communiqué envoyé le 28 février 2018 à 17:14 et diffusé par :