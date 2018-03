Nominations du Conseil des ministres







QUÉBEC, le 28 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. Jean-Stéphane Bernard est nommé, à compter du 12 mars 2018, secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif. M. Bernard est actuellement sous-ministre du ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

Société de développement des entreprises culturelles

Mme Louise Lantagne est nommée, à compter du 19 mars 2018, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société de développement des entreprises culturelles. Mme Lantagne est actuellement vice-présidente - Fiction (cinéma et série télévisuelle) et productrice exécutive au sein de l'entreprise Attraction Images inc.

Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

M. Yves St-Onge est nommé, à compter du 1er avril 2018, président?directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. M. St-Onge est actuellement directeur général adjoint des programmes psychosociaux à ce centre.

Coroner

Mme Pascale Descary est nommée, à compter du 5 mars 2018, coroner en chef. Mme Descary est coroner permanente.

Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Mme Pascale Côté est nommée membre du Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.

Comité de révision des dentistes

M. Denis Abergel est nommé de nouveau membre dentiste et désigné président du comité de révision des dentistes.

M. Claude Hamelin est nommé de nouveau membre dentiste et désigné vice?président de ce comité.

Mme Marie-Claude Desjardins est nommée de nouveau membre dentiste de ce comité.

Mme Dominique Veilleux et M. Luc Gaudreault sont nommés membres dentistes de ce comité.

Mme Lana Fiset est nommée membre avocate de ce comité.

Mme Chantal Labrecque est nommée membre fonctionnaire de ce même comité.

Musée d'Art contemporain de Montréal

M. Alexandre Taillefer est nommé de nouveau membre et président et qualifié comme membre indépendant du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal.

Mme Eleonore Derome et M. François Dufresne sont nommés de nouveau membres et qualifiés comme membres indépendants du conseil d'administration de

ce musée.

M. Philippe Lamarre est qualifié comme membre indépendant du conseil d'administration et nommé de nouveau membre indépendant de ce musée.

Mmes Arielle Beaudin, Geneviève Cadieux, Emmanuelle Demers-Madore, Loren Lerner, Josée Noiseux, et Martine St-Victor ainsi que MM. Yves Gauthier, Marc Séguin et Jean-Philippe Shoiry sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de ce musée.

Mme Marie-Justine Snider est nommée membre du conseil d'administration de ce même musée.

Société québécoise d'information juridique

Mme Marie-Claude Sarrazin est nommée membre et présidente de la Société québécoise d'information juridique.



La Financière agricole du Québec

M. Bernard Deshaies est nommé de nouveau membre indépendant du conseil d'administration de La Financière agricole du Québec.

Notes biographiques disponibles sur le site www.premier-ministre.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 28 février 2018 à 16:33 et diffusé par :