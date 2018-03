La Financière Sun Life inc. annonce la fin du programme de rachat d'actions conclu avec un tiers







TORONTO, le 28 févr. 2018 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (la «Financière Sun Life») (TSX/NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui la fin du programme de rachat d'actions conclu avec un tiers (le «programme»), programme dont elle avait fait l'annonce plus tôt cette année. Ce dernier faisait suite à une dispense accordée par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario le 12 février 2018. Le tiers a mis fin au programme conformément aux dispositions prévues.

Dans le cadre du programme, la Financière Sun Life a racheté directement du tiers un total de 1 080 000 actions ordinaires à un prix d'achat total d'environ 55,7 millions de dollars. Toutes les actions rachetées au titre du programme ont été annulées. Le programme s'inscrivait dans l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Financière Sun Life, offre qui prendra fin le 13 août 2018 ou à la date où la Financière Sun Life aura effectué tous ses rachats, si celle?ci survient plus tôt.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. La Financière Sun Life exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2017, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 975 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

