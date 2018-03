Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) - Nomination de Louise Lantagne à la tête de la SODEC







QUÉBEC, le 28 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Mme Marie Montpetit, se réjouit de la nomination de Mme Louise Lantagne à titre de présidente et chef de la direction de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

C'est au terme d'un rigoureux processus de sélection que Mme Lantagne a été nommée à cette importante fonction. Sa candidature a également été recommandée à l'unanimité par le conseil d'administration de la SODEC.

Citations

« Je suis persuadée que l'arrivée de Mme Lantagne au sein de la SODEC aura un effet positif dans chacun des domaines d'intervention qui sont sous sa responsabilité. Son parcours professionnel, sa vaste expérience et sa compréhension des réalités du milieu culturel québécois sont des atouts majeurs dont la SODEC saura assurément tirer profit dans la réalisation de son mandat. »

Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

Faits saillants

De 1991 à 1999, Louise Lantagne est chargée de projet puis chef d'équipe à la SOGIC (devenue la SODEC en 1995). Par la suite, elle occupe diverses fonctions à Radio-Canada, dont celles de directrice générale de la radio et de directrice générale de la télévision. En 2014, elle se joint à l'équipe d'Attraction Images, à titre de vice-présidente du secteur fiction et de productrice déléguée.

La SODEC a le mandat de promouvoir et de soutenir le développement des entreprises culturelles au Québec et à l'étranger. Ses interventions s'adressent aux artisans du cinéma et de la production télévisuelle, du livre, des métiers d'art ainsi que de la musique et des variétés.

