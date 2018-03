Négociation du SPUQO - Un arbitre impartial doit trancher







GATINEAU, QC, le 28 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Vendredi dernier, à la demande du Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec en Outaouais (SPUQO), le conciliateur a convoqué les parties à une 42e rencontre de négociation, qui a eu lieu aujourd'hui.

« Le comité de négociation entretenait des espoirs de convenir, enfin, d'une entente de principe : or, nous avons été déçus. Il était toutefois nécessaire de tenir cette rencontre afin de vérifier la teneur des propos du recteur dans son communiqué du 16 février 2018 selon lesquels la demande d'arbitrage et le vote de grève de l'assemblée générale mettaient fin au processus de négociation et de conciliation entre l'UQO et le Syndicat des professeurs, de préciser Louise Briand, présidente du SPUQO. Dit autrement, nous avions le devoir de donner une ultime chance à la partie patronale de reconsidérer notre proposition de règlement du 6 février avant de conclure définitivement qu'une entente sur les clauses restantes était impossible. Bref, la rencontre d'aujourd'hui s'est malheureusement soldée par un échec. »

Au terme de cette rencontre, le comité de négociation a déposé un projet de lettre d'entente visant à reconnaître la nécessité du recours à un arbitre impartial pour dénouer l'impasse entourant les clauses non réglées. Celui-ci pourra tenir compte des états financiers de l'UQO, de l'équité interne préconisée par l'UQO et de la rémunération des autres professeurs d'université.

Le SPUQO a par ailleurs lancé une campagne #UnArbitreUQO visant à promouvoir l'arbitrage de différends comme solution à l'impasse actuelle. La campagne obtient un appui massif de la communauté étudiante.

« Nous proposons également l'entrée en vigueur, dès le 16 mars 2018, des clauses sur lesquelles un accord a déjà été conclu. L'acceptation de la lettre d'entente par la direction de l'UQO entraînerait le dépôt, sans délai, du formulaire de demande d'arbitrage de différends auprès du ministère du Travail. Nous attendons une réponse de la part de la direction d'ici le 2 mars 2018 », de conclure madame Briand.

Rappelons que les membres du SPUQO sont sans contrat de travail depuis le 1er mai 2015. Le SPUQO compte environ 250 membres affiliés à la Fédération des professionnèles (FP-CSN).

