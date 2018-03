Victoire judiciaire de Ristigouche Sud-Est contre Gastem - « Une chance que des municipalités sont là pour s'opposer aux pétrolières » - Manon Massé







MONTRÉAL, le 28 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, s'est réjouie de la décision de la Cour qui a donné raison à la municipalité de Ristigouche Sud-Est, qui était poursuivie en justice par la pétrolière Gastem.

« Il s'agit d'une grande victoire pour les citoyen.ne.s et les municipalités! La justice confirme ce que nous disons depuis longtemps: le droit de protéger l'eau prime sur le droit des entreprises à faire du profit. En plus, la juge affirme que Gastem a abusé des procédures légales. Ce jugement devrait changer beaucoup de choses au Québec. Il y aura un avant et un après. Les pétrolières et gazières doivent maintenant comprendre qu'elles ont l'obligation de respecter les communautés. D'ailleurs, le gouvernement libéral doit aussi apprendre de ce jugement et permettre aux municipalités qui le souhaitent d'interdire les forages à une plus grande distance que ce que stipule le Règlement québécois sur le prélèvement des eaux et leur protection », explique Manon Massé.

La députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques avait manifesté son appui à la petite municipalité à maintes reprises et avait assisté à une partie du procès à New Carlisle l'automne dernier.

« Je suis extrêmement fière des citoyen.ne.s et de leur maire François Boulay qui se sont tenus debout devant l'industrie pétrolière qui se croyait tout permis. Maintenant que cette épée de Damoclès disparait, les citoyen.ne.s pourront enfin retrouver la sérénité. Une chance qu'on a eu les gens de Ristigouche Sud-Est pour s'opposer aux pétrolières! On se rappellera longtemps que le gouvernement libéral avait préféré se désolidariser de la population et laisser la petite municipalité assumer une lourde facture d'avocats pour se défendre. Le Québec mérite mieux qu'un gouvernement affairiste », rappelle la porte-parole solidaire.

