Soutenir la croissance de huit PME innovantes dans la région de l'Estrie

SHERBROOKE, QC, le 28 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Huit PME de la région de l'Estrie ont été sélectionnées afin de bénéficier des services-conseils d'Inno-centre au cours de l'année 2017-2018.

Le député de Sherbrooke, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. Luc Fortin, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

Dans le cadre de son dernier plan économique, le gouvernement du Québec a accordé 4 millions de dollars à la Corporation Inno-centre du Québec pour lui permettre de réaliser davantage d'interventions auprès d'entreprises innovantes dans toutes les régions. En tout, 139 PME ont été sélectionnées dans seize régions.

« Ces huit PME bénéficieront d'un accompagnement personnalisé, offert par des conseillers chevronnés qui les aideront à faire face aux différents enjeux associés à la croissance des entreprises. Inno-centre agira ainsi comme un tremplin pour propulser les entreprises innovantes de l'Estrie ainsi que l'économie régionale. Je souligne aujourd'hui la grande détermination des dirigeants de ces PME. »

Luc Fortin, député de Sherbrooke, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Notre gouvernement reconnaît l'importance de l'occupation du territoire, et ça passe aussi par l'appui de nos entreprises. Nous reconnaissons l'excellence et nous sommes présents pour aider les entreprises à poursuivre leur développement. Le comté de Richmond regorge de PME innovantes et l'aide apportée ici sera porteuse. »

Karine Vallières, députée de Richmond

« Notre soutien à Inno-centre nous permet d'appuyer concrètement la croissance de PME innovantes partout au Québec et de favoriser l'entrepreneuriat, l'un des piliers de la vision économique de notre gouvernement, à l'instar du manufacturier innovant et des exportations. Le futur Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022 permettra d'ailleurs de mieux cibler l'offre de soutien en matière d'entrepreneuriat au Québec. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

Depuis trente ans, Inno-centre offre des services-conseils à des PME innovantes à divers stades de leur développement.

Dans le cadre du Programme canadien des accélérateurs et des incubateurs, Inno?centre a été reconnu, par un comité de spécialistes en capital de risque, comme l'un des accélérateurs canadiens les plus performants.

Les 139 PME sélectionnées au Québec évoluent principalement dans les secteurs suivants :

les technologies industrielles, y compris l'aérospatiale;



la transformation agroalimentaire;



les technologies propres;



les dispositifs et équipements médicaux;



la fabrication avancée;



les mines;



les technologies de l'information et des communications, dont les nouveaux médias.

Selon un sondage réalisé par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation à l'automne 2017, 98 % des entreprises participantes se disent satisfaites ou très satisfaites des services offerts par Inno-centre.

Baultar concept

Exo-s

Kezber & Associés

Les aliments Jardi

Les entreprises Dauphinais

Quinco & cie

Signalisation de l'Estrie

Usinatech

