Invitation aux médias - Dévoilement du Plan d'action en matière de sécurité civile relatif aux inondations







MONTRÉAL, le 28 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il dévoilera le Plan d'action en matière de sécurité civile relatif aux inondations.

Pour l'occasion, il sera accompagné de son adjoint parlementaire et député de Vimont, M. Jean Rousselle, et de l'adjoint parlementaire de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Sainte-Rose, M. Jean Habel.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Le jeudi 1er mars 2018



Heure : 10 h : Lecture du Plan d'action 10 h 15 : Conférence de presse Lieu : Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports 500, boul. René-Lévesque Ouest Salle de presse 4.130 Montréal (Québec) H2Z 1W7

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 28 février 2018 à 16:07 et diffusé par :