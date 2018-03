Invitation - Conférence de presse - MRC de La Vallée-de-l'Or







VAL-D'OR, QC, le 28 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La MRC de La Vallée-de-l'Or (MRCVO), le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi que le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion vous invite à participer à la conférence de presse où sera présentée la Campagne de séduction de La Vallée-de-l'Or.

La conférence de presse officielle aura lieu à Montréal, à la Maison des régions. Nous profiterons de l'événement pour faire découvrir notre territoire et nos conditions de vie exceptionnelles, en plus de lancer un message fort, à travers tout le Québec, à l'effet que de nombreux emplois de qualité sont accessibles dans la Vallée-de-l'Or. Afin de faciliter l'accès à l'information pour les journalistes et les partenaires de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, ces derniers sont invités à suivre la conférence de presse en direct de Val-d'Or, par « Facebook Live ».

Pour l'occasion, nous comptons sur votre présence.

Date : le mercredi 7 mars 2018

Heure : 10 h

Lieux :

Maison des Régions

500, rue Saint-Jacques (coin rue McGill)

Montréal (Québec) H2Y 1S1

MRC de La Vallée-de-l'Or

(Pour assister à la diffusion en simultané. Places limitées.)

42, place Hammond

Val-d'Or (Québec) J9P 3A9

Veuillez confirmer votre présence au 819 825-7733, poste 232, ou encore par courriel à l'adresse suivante : communications@mrcvo.qc.ca.

SOURCE MRC La Vallée-de-l'Or

Communiqué envoyé le 28 février 2018 à 16:27 et diffusé par :