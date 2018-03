Clementia annonce ses résultats financiers et faits saillants de 2017







Recrutement en cours pour l'essai clinique de phase 3 MOVE sur le palovarotene chez les patients atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP)



En voie de recruter un premier patient pour l'essai de phase 2 MO-Ped sur le palovarotene chez les patients atteints d'ostéochondromes multiples (OM) ce trimestre

MONTRÉAL, 28 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clementia Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:CMTA), une société biopharmaceutique au stade clinique qui crée de nouveaux traitements pour les personnes atteintes de troubles osseux extrêmement rares et d'autres maladies, a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le dernier trimestre et pour l'année financière terminés le 31 décembre 2017 et a fait le point sur ses récents développements corporatifs et cliniques.

« Depuis notre entrée en Bourse en août dernier, nous avons fait d'énormes progrès avec nos programmes cliniques axés sur le palovarotene, qui ont des chances de devenir les premiers traitements pour deux troubles osseux rares et gravement invalidants, » a commenté le Dr Clarissa Desjardins, PDG de Clementia. « Le lancement de l'essai de phase 3 MOVE marque le début de la toute première étude d'homologation pour le traitement des personnes souffrant de FOP et nous sommes également sur le point de commencer le recrutement du tout premier essai clinique pour les personnes souffrant d'OM au cours du premier trimestre. Ces études représentent un énorme pas en avant pour Clementia en tant qu'entreprise et marquent le début de notre transformation vers une entreprise ayant atteint un stade avancé de développement clinique qui prévoit commercialiser elle-même ses produits. Le palovarotene a la possibilité de changer la façon dont sont traités les patients souffrant de troubles osseux invalidants, et nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec les patients et les chercheurs du monde entier pour faire avancer ces études cruciales. »

Faits saillants récents de l'entreprise

En décembre 2017, Clementia a recruté le premier patient à son essai de phase 3 MOVE dont l'objectif est d'évaluer l'efficacité du palovarotene, un agoniste du récepteur gamma de l'acide rétinoïque (RAR?), pour traiter les patients atteints de FOP. L'essai MOVE est une étude internationale et multicentrique à une seule branche conçue pour appuyer l'homologation du palovarotene pour ce type de traitement.

En janvier 2018, Clementia a annoncé la nomination d'un vétéran de l'industrie, Pierre Legault (MBA, CA, CPA) à son conseil d'administration. M. Legault est un leader accompli dans l'industrie biopharmaceutique, qui a fait ses preuves en tant que PDG et directeur financier dans la direction et le développement commercial des entreprises, générant une grande valeur pour un groupe de sociétés biopharmaceutiques internationales de premier ordre. En plus de la nomination de Pierre Legault, Clementia a annoncé aujourd'hui la démission de David Mott, qui a siégé au conseil d'administration de la société depuis 2015, avec prise d'effet le 27 février, 2018.

Étapes clés à venir

Clementia demeure en voie de recruter le premier patient à son étude mondiale de phase 2 MO-Ped sur le palovarotene pour le traitement de patients atteints d'OM au cours du premier trimestre 2018.

La société envisage de publier les résultats préliminaires de la prolongation ouverte de la partie B de son étude de phase 2 sur le palovarotene contre la FOP au cours du deuxième trimestre de 2018.

Résultats financiers du dernier trimestre et pour l'année financière 2017 (tous les montants sont affichés en dollars américains).

Trésorerie: Au 31 décembre 2017, Clementia disposait d'une trésorerie et de placements d'une valeur de 141,2 M$.

Au 31 décembre 2017, Clementia disposait d'une trésorerie et de placements d'une valeur de 141,2 M$. Dépenses en recherche et développement (R&D) : Les frais de R&D se sont élevés, respectivement, à 10,6 M$ et à 27,4 M$ pour le dernier trimestre et l'année terminés le 31 décembre 2017, comparativement à 5,3 M$ et à 16,9 M$, respectivement, pour les mêmes périodes en 2016. La hausse des dépenses en R&D étaient principalement attribuable aux frais cliniques associés au palovarotene pour le traitement de la FOP, notamment le lancement de l'essai MOVE et les paiements versés aux donneurs de licences lors des étapes clés; aux frais associés au palovarotene pour le traitement de l'OM, notamment les activités préparatoires pour l'essai MO-Ped; aux activités de recherche pré-clinique pour appuyer les futures études oculaires; et à l'augmentation des effectifs et les dépenses associées pour soutenir la stratégie de développement clinique de l'entreprise.

: Les frais de R&D se sont élevés, respectivement, à 10,6 M$ et à 27,4 M$ pour le dernier trimestre et l'année terminés le 31 décembre 2017, comparativement à 5,3 M$ et à 16,9 M$, respectivement, pour les mêmes périodes en 2016. La hausse des dépenses en R&D étaient principalement attribuable aux frais cliniques associés au palovarotene pour le traitement de la FOP, notamment le lancement de l'essai MOVE et les paiements versés aux donneurs de licences lors des étapes clés; aux frais associés au palovarotene pour le traitement de l'OM, notamment les activités préparatoires pour l'essai MO-Ped; aux activités de recherche pré-clinique pour appuyer les futures études oculaires; et à l'augmentation des effectifs et les dépenses associées pour soutenir la stratégie de développement clinique de l'entreprise. Frais généraux et administratifs (G&A) : Les frais G&A se sont élevés, respectivement, à 2,4 M$ et à 9,3 M$ pour le dernier trimestre et l'année terminés le 31 décembre 2017, comparativement à 0,8 M$ et à 3,4 M$, respectivement, pour les mêmes périodes en 2016. La hausse des dépenses en frais G&A était principalement attribuable aux coûts associés au premier appel public à l'épargne, aux activités pré-commerciales et aux coûts liés aux employés en raison de l'augmentation des effectifs pour soutenir la croissance continue de la société.

: Les frais G&A se sont élevés, respectivement, à 2,4 M$ et à 9,3 M$ pour le dernier trimestre et l'année terminés le 31 décembre 2017, comparativement à 0,8 M$ et à 3,4 M$, respectivement, pour les mêmes périodes en 2016. La hausse des dépenses en frais G&A était principalement attribuable aux coûts associés au premier appel public à l'épargne, aux activités pré-commerciales et aux coûts liés aux employés en raison de l'augmentation des effectifs pour soutenir la croissance continue de la société. Perte nette : Clementia a déclaré des pertes nettes de 11,8 M$ (0,37 $ par action) et de 115,5 M$ (7,93 $ par action), respectivement, pour le dernier trimestre et l'année terminés le 31 décembre 2017, comparativement à 48,4 M$ (20,57 $ par action) et 57,5 M$ (24,46 $ par action), respectivement, pour les mêmes périodes en 2016. La baisse des pertes nettes d'un trimestre à l'autre et leur augmentation d'une année à l'autre ont été principalement attribuables aux frais financiers hors trésorerie en raison de la réévaluation à leur juste valeur des dérivés intégrés d'actions privilégiées en 2017 par rapport à 2016. Après la réussite du premier appel public à l'épargne en août 2017, toutes les catégories d'actions privilégiées ont été converties en actions ordinaires et, par conséquent, les gains ou les pertes au moment de la réévaluation à leur juste valeur des dérivés intégrés et la charge de désactualisation ont pris fin au troisième trimestre de 2017.

Clementia Pharmaceuticals Inc.

Clementia est une société biopharmaceutique au stade clinique qui crée de nouveau traitements pour les personnes atteintes de troubles osseux extrêmement rares et d'autres maladies ayant des besoins médicaux élevés. Le candidat principal de la société, le palovarotene, est un agoniste du RAR? novateur faisant actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 3 MOVE pour le traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP). D'autres essais cliniques sont prévus pour les ostéochondromes multiples (OM, aussi appelés exostoses héréditaires multiples) et d'autres maladies. Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter le site Web www.clementiapharma.com.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut contenir des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Chaque déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse est assujettie à des risques et des incertitudes qui peuvent faire varier les résultats réels de manière substantielle des résultats obtenus dans le passé et de ceux explicitement ou implicitement présentés dans une telle déclaration. En plus des déclarations qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il est fortement recommandé aux lecteurs de considérer les déclarations comportant les termes « croire », « croyance », « attendre », « avoir l'intention de », « anticiper », « fera » ou « prévoit » comme étant incertaines et prospectives. Les risques et incertitudes applicables comprennent notamment notre capacité à générer un revenu et devenir profitable; les risques reliés au fait que nous misons fortement sur le palovarotene, notre seul produit candidat pour l'instant; les risques associés à la mise au point du palovarotene et de tout futur produit candidat, incluant la preuve de leur innocuité et de leur efficacité; le fait que nous misons fortement sur la propriété intellectuelle sous licence, incluant notre capacité à obtenir et conserver des licences de tiers propriétaires; ainsi que les risques énoncés dans la section « Facteurs de risques » de notre rapport annuel sur formulaire 20-F que nous avons soumis à la SEC, ainsi que tous les autres renseignements que nous avons soumis auprès de la SEC ou sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR). Nous conseillons aux investisseurs de ne pas se fier aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse pour prendre des décisions relativement à un investissement dans nos valeurs mobilières. Nous vous recommandons de lire les dossiers soumis à la SEC ou sur SEDAR, que vous retrouverez aux adresses www.sec.gov (en anglais seulement) et www.sedar.com, pour avoir une idée des risques et incertitudes énoncés aux présentes d'autres risques et incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne s'appliquent qu'à la date de publication des présentes, et nous ne nous engageons pas à les mettre à jour ou à les réviser suite à de nouveaux renseignements, d'événements futurs, ou pour toute autre motif, sauf si la loi l'exige.

Personnes-ressource pour investisseurs et médias :

Joseph Walewicz

Clementia Pharmaceuticals Inc.

+1 514 940-1080

Chelcie Lister

THRUST Investor Relations

+1 910 777-3049

Clementia Pharmaceuticals Inc. États consolidés de la situation financière (non-audités) Aux

(en dollars US) 31 décembre

2017 31 décembre

2016 Actif Actif à court terme Trésorerie $36,230,343 $9,434,495 Placements à court terme 30,000,000 30,000,000 Intérêts à recevoir 575,499 307,579 Taxes de vente et autres débiteurs 94,497 90,966 Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt à recevoir 977,901 139,223 Frais payés d'avance 3,798,882 652,158 Total de l'actif à court terme 71,677,122 40,624,421 Actif à long terme Placements à long terme 75,000,000 - Immobilisations corporelles 33,084 38,163 Actifs incorporels 1,715,192 894,584 Total de l'actif à long terme 76,748,276 932,747 Total de l'actif $148,425,398 $41,557,168 Passif Passif à court terme Fournisseurs et charges à payer $6,718,666 $4,521,537 Impôts sur les bénéfices à payer - 2,176 Total du passif à court terme 6,718,666 4,523,713 Passif à long terme Actions privilégiées - 67,880,952 Dérivés incorporés - 117,824,611 Total du passif à long terme - 185,705,563 Total du passif $6,718,666 190,229,276 Capitaux propres Actions ordinaires 230,659,692 272,391 Surplus d'apport 2,659,348 498,471 Déficit (91,612,308 ) (149,442,970 ) Total des capitaux propres 141,706,732 (148,672,108 ) Total du passif et des capitaux propres 148,425,398 $41,557,168





Clementia Pharmaceuticals Inc. États consolidés de la perte nette et globale (non-audités) Année terminée Année terminée Année terminée le 31 décembre le 31 décembre le 31 décembre (en dollars US) 2017 2016 2015 Charges Recherche et développement $27,405,648 $16,851,974 $14,396,563 Crédits d'impôts (1,237,028 ) (139,212 ) (165,124 ) 26,168,620 16,712,762 14,231,439 Frais généraux et administratifs 9,287,036 3,405,615 5,478,833 Revenus d'intérêts (1,082,030 ) (398,559 ) (109,670 ) Charges financières (produits financiers) 80,437,802 37,645,707 56,140,121 Perte nette avant impôts sur les bénéfices 114,811,428 57,365,525 75,740,723 Impôts sur les bénéfices 643,765 146,454 156,220 Perte nette et globale ($115,455,193 ) ($57,511,979 ) ($75,896,943 ) Perte par action, de base et diluée ($7.93 ) ($24.46 ) ($33.06 ) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation, de base et dilué 14,560,482

2,351,347 2,295,402





Clementia Pharmaceuticals Inc. États consolidés des flux de trésorerie (non-audités)



(en dollars US) Année terminée

le 31 décembre

2017 Année terminée

le 31 décembre

2016 Année terminée

le 31 décembre

2015 Activités d'exploitation Perte nette ($115,455,193 ) ($57,511,979 ) ($75,896,943 ) Ajustements pour: Revenus d'intérêts constatés dans la perte nette (1,082,030 ) (398,559 ) (109,670 ) Amortissement des immobilisations corporelles 25,297 35,055 14,506 Amortissement des actifs incorporels 179,392 137,526 134,258 Frais de transaction constatés dans la perte nette 35,175 - 819,271 Variations de la juste valeur des dérivés incorporés constatés dans la perte nette 77,902,663 33,982,042 52,563,759 Désactualisation des actions privilégiées 2,479,162 3,742,178 2,378,992 Rémunération à base d'actions 2,180,915 174,419 164,456 (Profit) perte de change net(te) (40,913 ) (82,589 ) 382,982 Charge d'impôts constatée dans la perte nette 643,765 146,454 156,220 Impôts payés (392,620 ) (98,218 ) (296,630 ) Crédit d'impôt (330,000 ) Variations nettes des éléments du fonds de roulement Taxes de vente et autres débiteurs 3,641 (48,207 ) 24,435 Impôts et crédits d'impôts à recevoir (761,999 ) 238,690 (85,360 ) Frais payés d'avance (3,146,724 ) 350,129 65,757 Fournisseurs et autres charges à payer 2,193,009 504,976 2,060,688 Flux nets liés aux activités d'exploitation (35,566,460 ) (18,828,083 ) (17,623,279 ) Activités d'investissement Revenus d'intérêts reçus 814,110 95,526 105,124 Acquisitions de placements (134,000,000 ) (40,000,000 ) (40,000,000 ) Échéance de placements 59,000,000 10,000,000 40,000,000 Acquisitions d'immobilisations corporelles (20,218 ) (27,918 ) (48,855 ) Acquisitions d'actifs incorporels (1,000,000 ) - (116,276 ) Flux nets liés aux activités d'investissement (75,206,108 ) (29,932,392 ) (60,007 ) Activités de financement Émission d'actions ordinaires 31,588 - 50,256 Émission d'actions ordinaires, appel public à l'épargne 137,865,000 - - Frais d'émission d'actions ordinaires (10,236,593 ) - - Émission d'actions privilégiées 10,000,080 - 73,182,730 Frais d'émission d'actions privilégiées (129,520 ) - (2,561,518 ) Flux nets liés aux activités de financement 137,530,555 - 70,671,468 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 26,757,987 (48,760,475 ) 52,988,182 Trésorerie à l'ouverture de l'année 9,434,495 58,106,885 5,503,938 Effet de fluctuations de change sur la trésorerie 37,861 88,085 (385,235 ) Trésorerie à la clôture de l'année $36,230,343 $9,434,495 $58,106,885





Communiqué envoyé le 28 février 2018 à 16:33 et diffusé par :