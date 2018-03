Le Plan Nord - Premiers transbordements du minerai de fer en provenance du lac Bloom sur le site de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire à Sept-Îles







QUÉBEC, le 28 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Pierre Moreau, souligne le début des opérations de transbordement du minerai de fer en provenance de la mine du lac Bloom, sur le site de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFP Pointe-Noire), à Sept-Îles. Cette première fait suite à l'arrivée des premiers chargements de Minerai de fer Québec (MFQ), une filiale de Champion Iron Limited, en provenance de Fermont. Ces opérations sur le site multiusager de Pointe-Noire permettront d'entamer les expéditions vers les marchés acquéreurs au cours des prochaines semaines.

La reprise des activités à la mine du lac Bloom et sur le site de Pointe-Noire sont le fruit d'un partenariat dans la gestion et le développement des infrastructures industrielles de Pointe?Noire, dans une perspective multiusager. Pour les minières, l'accès à ces installations permet de réduire considérablement leurs coûts de transport des minerais, et d'accroître ainsi leur rentabilité.

Bientôt, MFQ expédiera un train par jour vers la Pointe-Noire, et ce, pour la durée de vie de la mine du lac Bloom. En considérant les activités de ses autres partenaires, la SFP Pointe-Noire prévoit transborder, en 2018, 10 millions de tonnes de concentré de minerai de fer.

Cette année, jusqu'à 150 personnes travailleront à la SFP Pointe-Noire. La Société est d'ailleurs toujours en recrutement pour certains postes stratégiques, entre autres dans les domaines des transports, de l'environnement et de la maintenance des équipements.

« En moins de deux ans, la Société du Plan Nord (SPN) et ses partenaires ont mis sur pied un site industriel multiusager, et les résultats se traduisent par des centaines d'emplois permanents de qualité. Le début des opérations de transbordement à la Pointe-Noire démontre que le Gouvernement du Québec agit au bon moment pour dynamiser l'économie du Québec. La relance de la mine du lac Bloom en est un excellent exemple. »

Pierre Moreau, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord

Le récent redémarrage de la mine du lac Bloom, située à Fermont , a entraîné la création de 450 emplois directs de qualité et génèrera d'importantes retombées dans la région de la Côte?Nord. Le Gouvernement du Québec a soutenu cette relance par un investissement totalisant 51,4 millions de dollars.

, a entraîné la création de 450 emplois directs de qualité et génèrera d'importantes retombées dans la région de la Côte?Nord. Le Gouvernement du Québec a soutenu cette relance par un investissement totalisant 51,4 millions de dollars. La SFP Pointe-Noire est une société en commandite, dont le conseil d'administration est composé de la SPN, de Tata Steel Minerals Canada et de MFQ. Elle développe et met en valeur ses actifs selon une approche multiusager.

Ses actifs comprennent des voies ferrées, des accès aux quais, des gares de triage ferroviaires, une usine de bouletage, des bureaux administratifs et d'autres installations, sur environ 1 200 ha.

Pointe?Noire est situé stratégiquement à moins de 10 km de la route 138 et à environ 40 km de l'aéroport de Sept-Îles.

Le Plan Nord a pour but de mettre en valeur le potentiel minier, forestier, énergétique, social, culturel et touristique du territoire québécois situé au nord du 49e parallèle. Il crée des emplois et de la richesse tant pour les communautés nordiques que pour l'ensemble des Québécois, dans le respect des populations du Nord et de l'environnement. En harmonisant les aspects économiques, sociaux et environnementaux sur lesquels repose le Plan Nord, le Gouvernement du Québec souhaite en faire une référence en matière de développement nordique responsable et durable et un projet rassembleur pour la société québécoise. La Société du Plan Nord est l'organisme responsable de sa mise en oeuvre.

