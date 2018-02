Grève des ambulanciers paramédicaux retardée par une décision de la CRTO







SAULT STE. MARIE, le 28 févr. 2018 /CNW/ - Une décision de dernière minute de la Commission des relations de travail de l'Ontario (CRTO) retarde une grève légale des ambulanciers paramédicaux qui devait débuter à minuit le 28 février.

« La ville de Sault Ste. Marie préfère dépenser d'énormes sommes d'argent des contribuables en frais juridiques pour essayer de reporter cette grève, plutôt que de négocier avec ces ambulanciers paramédicaux qui travaillent très fort, regrette Laurie Lessard-Brown, présidente de la section locale 1359 d'Unifor. Il est navrant de voir le maire et les conseillers gaspiller autant de temps et d'argent. »

L'employeur a demandé à la CRTO d'annuler l'entente sur les services essentiels, même si elle a été conclue par le syndicat et l'employeur dans la convention collective précédente. Un conciliateur a déjà expliqué que ces ambulanciers paramédicaux, n'étant pas couverts par la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux, pouvaient légalement déclencher une grève le 28 février 2018.

Bien que la Ville ait exprimé clairement qu'elle préférait confier à un arbitre neutre la responsabilité de régler ce conflit, le syndicat croit que ce n'est qu'en négociant de bonne foi un règlement qu'il est possible de reconnaître la valeur du travail que les ambulanciers paramédicaux font jour après jour.

La CRTO entendra les parties le 12 mars 2018. Unifor espère que la situation sera réglée rapidement pour les 54 ambulanciers paramédicaux représentés par sa section locale 1359, qui sont sans convention collective depuis mars 2017.

« Unifor croit que notre entente sur les services essentiels est valide. Le syndicat est très déçu de cette décision qui permet à la Ville de retarder l'inévitable, a déclaré Katha Fortier, adjointe au président national, après avoir rencontré le comité de négociation du syndicat. En fait, pendant que l'employeur embauchait des avocats pour déposer une plainte auprès de la CRTO, le syndicat se préparait à poursuivre les négociations jusqu'à la date limite. »

Le syndicat a présenté une offre détaillée pour régler toutes les questions en suspens, mais la contre-proposition de la Ville offre aux ambulanciers paramédicaux un salaire très inférieur à celui des autres premiers intervenants de l'Ontario qui font le même travail. Les représentants d'Unifor se disent prêts à retourner à tout moment à la table de négociation, et ils demandent aux résidants de Sault Ste. Marie d'encourager leurs élus municipaux à adopter la même attitude.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

